Full House Brew Crew: kündigen europäische Tourdaten als Support von Wolfheart an

Die in Athen ansässigen Metal-Größen Full House Brew Crew haben bekannt gegeben, dass sie sich mit den finnischen Meistern Wolfheart zusammenschließen, um ihre bevorstehende Draconian Darkness Over Europe Tour zu unterstützen!

Die Tour startet am 25. September 2025 in Utrecht, NL. Die Band äußerte sich dazu: „With great pleasure we are announcing our European tour which will take place in next September/October and with our Northern brothers from Finland Wolfheart, Before The Dawn and the amazing Suotana!“

Die Termine der Draconian Darkness Over Europe 2025 findet ihr hier:

Tickets: https://www.wolfheartmetal.com/

