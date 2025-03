Wolfheart: kündigen „Draconian Darkness Over Europe“-Tour 2025 an

Während die Tage immer länger werden, bereiten sich die finnischen Winter Metaller Wolfheart – Bandgründer Tuomas Saukkonnen (Gesang, Gitarre), Vageliss Karzis (Gitarre, Gesang), Lauri Silvonen (Bass, Gesang) und Joonas Kauppinen (Schlagzeug) – bereits darauf vor, den Kontinent erneut mit drakonischer musikalischer Finsternis zu überziehen. Einmal mehr seine aktuelle Scheibe Draconian Darkness, die am 6. September 2024 via Reigning Phoenix Music veröffentlicht wurde, präsentierend, wird das Melodic-Death-Quartett im September und Oktober 2025 für 19 Shows durch zehn Länder reisen. War die Truppe kürzlich noch gemeinsam mit Dark Tranquillity, Moonspell und Hiraes äußerst erfolgreich in hiesigen Landen unterwegs, wird sie im Herbst zurückkehren – dieses Mal jedoch als Headliner! Supports für die Termine werden in Bälde bekanntgegeben werden.

„Es fühlt sich unglaublich gut an, eine eigene Headlinetour anzukündigen, die uns im September und Oktober 2025 durch Europa führen wird. Wir zählen bereits die Tage, bis wir unsere finnisch-winterliche Raserei wieder auf die europäischen Bühnen bringen können, und bereiten unsere bis dato längste Setlist vor, die u.a. Songs beinhalten wird, die wir noch nie live gespielt haben“, so Saukkonen.

Wolfheart – Draconian Darkness Over Europe

w/ Special Guests

Präsentiert von Nahka Agency

20.09.2025 ES Abadiño – Koba Live

21.09.2025 ES Madrid – Revi Live

22.09.2025 ES Barcelona – Sala Wolf

25.09.2025 NL Utrecht – De Helling

26.09.2025 DE Herford – KulturWerk

27.09.2025 DE Siegburg – Kubana

29.09.2025 FR Paris – Backstage By The Mill

01.10.2025 DE Hamburg – Logo

02.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

03.10.2025 DE Essen – Turock

04.10.2025 DE Weinheim – Café Central

05.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

07.10.2025 SK Košice – Collosseum

08.10.2025 CZ Prag – Rock Café

09.10.2025 SI Ljubljana – Orto Bar

10.10.2025 IT Mailand – Slaughter Club, Milan, IT

11.10.2025 CH Zug – Chollerhalle (w/ PARASITE INC.)

12.10.2025 DE Lindau – Club Vaudeville

13.10.2025 DE München – Backstage

Weitere kommende Wolfheart-Livetermine:

04./05.07.2025 PL Zwierzyniec – Rockowisko

10. – 12.07.2025 FI Kotka – Dark River Festival

26.07.2025 FI Kangasala – Hevipäivät

31.07.2025 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

Draconian Darkness entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios. Das dazugehörige Artwork stammt aus dem Hause VisionBlack (Nikos Stavridakis).

Über Wolfheart

Wolfheart, ins Leben gerufen von Tuomas Saukkonen, repräsentieren eine einzigartige Kombination aus der finsteren Stimmung und der Intensität des nordeuropäischen Metal. Ihre Musik zeichnet sich durch rohe Kraft und poetische Tiefe aus, was ihnen Anerkennung in der weltweiten Metal-Gemeinschaft verschaffte. Sie lassen sich von der rauen Natur Finnlands inspirieren und spinnen in ihren Alben komplexe Erzählungen, die Natur und menschliche Gefühle verbinden. Mit jeder Veröffentlichung erweitern Wolfheart ihren musikalischen Horizont und verstärken die Ausdruckskraft ihrer Kunst.

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Gesang, Gitarre

Vageliss Karzis – Gitarre, Gesang

Lauri Silvonen – Bass, Gesang

Joonas Kauppinen – Schlagzeug