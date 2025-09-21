Wolfheart: entfesseln ‚Forefathers‘-Video und neue EP „Draconian Darkness II“

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Titanen Wolfheart haben ein Video zum Track Forefathers enthüllt, der sich auch auf ihrer neuen EP Draconian Darkness befindet, die ab sofort via Reigning Phoenix Music erhältlich ist. Das Stück bringt Wolfhearts stürmische Seite zum Vorschein, die von wilden Orchestrationen, vielschichtigem Gesang (unterstützt von Before-The-Dawn-, Suotana– und Full-House-Brew-Crew-Mitglieder) und überraschenden Klavierklängen dominiert wird. Eisig-wütende Growls und ein wuchtiger Refrain tragen jedoch mindestens genauso zum Song bei, der von Vergeltung geprägt ist und Fans in eine einsame nordische Landschaft entführt.

Sänger/Gitarrist Tuomas Saukkonen kommentiert: „Forefathers ist sowohl musikalisch als auch lyrisch eine Kombination unseres mythologisch geprägten Albums King Of The North [2022] und unserer aktuellen Scheibe Draconian Darkness [2025], auf der wir eine triste, apokalyptische Klangwelt erschufen. Hier trifft ein rachsüchtiger, brutaler Text auf mächtige nordische Riffs und Melodien: Ein perfekter Partner für unsere Carnivore-Single!“

Rau, poetisch und kraftvoll atmosphärisch präsentieren die fünf Tracks jegliche Facetten des markanten Wolfheart-Sounds. Zwei neue Stück (plus Orchestral- und Akustikversionen) sowie einen brachialen (Live-)Track ihres aktuellen Albums enthaltend, transportiert Draconian Darkness II die unvergleichliche eisige Erhabenheit der Truppe, die sie sowohl im Studio als auch auf der Bühne auszeichnet, und fügt der Vision von Bandgründer Tuomas Saukkonen mit eindringlichen Melodien, gnadenlosem Drumming und evokativen Texten, die Wolfhearts Musik so gekonnt mit der nordischen Natur verknüpfen, ein weiteres Kapitel hinzu. Draconian Darkness II ist eine Reise durch eine Welt voller einsamer Schönheit, kalter Gefühle und donnerndem Metal.

Draconian Darkness II zeigt Wolfheart in Höchstform: melancholisch, gewaltig und enorm melodisch. Mit neuen Songs, orchestralem Tiefgang und ungezügelter Live-Energie stellt diese EP eine kühle Flamme dar, die selbst die finsterste Nacht erhellt.

Wolfhearts Draconian Darkness II-EP ist am Freitag via Reigning Phoenix Music erschienen! Zwei neue Tracks plus Orchestral- und Akustikversionen sowie ein Livemitschnitt bieten nordischen Metal pur: eiskalt, erhaben und unvergesslich.

Draconian Darkness II Tracklist:

01. Carnivore

02. Forefathers

03. Burning Sky (live)

04. The Gale (Akustikversion)

05. Grave (Orchestralversion)

Wolfheart live:

Draconian Darkness Over Europe

w/ Before The Dawn, Suotana, Full House Brew Crew

Präsentiert von Nahka Agency

20.09.2025 ES Abadiño – Koba Live *

21.09.2025 ES Madrid – Revi Live *

22.09.2025 ES Barcelona – Sala Wolf *

25.09.2025 NL Utrecht – De Helling

26.09.2025 DE Herford – KulturWerk

27.09.2025 DE Siegburg – Kubana

29.09.2025 FR Paris – Backstage By The Mill

30.09.2025 BE Kortrijk – DVG Club

01.10.2025 DE Hamburg – Logo

02.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

03.10.2025 DE Essen – Turock

04.10.2025 DE Weinheim – Café Central

05.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

06.10.2025 PL Kraków – Klub Zaścianek

07.10.2025 SK Košice – Collosseum

08.10.2025 CZ Prague – Rock Café

09.10.2025 SI Ljubljana – Orto Bar

10.10.2025 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

11.10.2025 CH Zug – Chollerhalle (w/ PARASITE INC.)

12.10.2025 DE Lindau – Club Vaudeville

13.10.2025 DE Munich – Backstage

* only Wolfheart & Before The Dawn

30.04. – 02.05.2026 NO Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

21. – 24.05.2026 US Baltimore, MD – Maryland Deathfest

Über Wolfheart

Wolfheart wurden 2013 vom visionären Multi-Instrumentalisten Tuomas Saukkonen (Before The Dawn, Black Sun Aeon etc.), gegründet und sorgten mit ihrer Mischung aus packendem Metal und winterlicher Atmosphäre direkt für Aufsehen. Den Ausgangspunkt ihrer Diskografie, die von dramatischer Erhabenheit, emotionaler Tiefe und eisiger Aggression durchzogen wird, bildete 2015 ihr Debüt Winterborn. Diesem folgten u.a. die Alben Shadow World, Tyhjyys und Wolves Of Karelia, die ihre Position innerhalb des Genres festigten und ihnen insbesondere für ihr spektakuläres Songwriting sowie ihre unglaublich mitreißenden Liveauftritte reichlich Lob einbrachten.

Die Eleganz der finnischen Landschaft ist in Wolfhearts Musik omnipräsent: trist und poetisch, kühl und dennoch emotional greifbar. Dabei prallen in ihren Songs häufig Themen wie Natur, innere Kämpfe und Widerstandsfähigkeit aufeinander, die auf brutalen Melodic-Death-Metal, symphonische Elemente sowie einen gewaltigen Unterton, der von Sorge und Stärke dominiert wird, gebettet werden.

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Vocals, Gitarre

Vageliss Karzis – Gitarre, Vocals

Lauri Silvonen – Bass, Vocals

Joonas Kauppinen – Drums