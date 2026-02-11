Eluveitie: spielen am 18.11.2026 in der Grosse Freiheit 36 in Hamburg

Hamburg darf sich auf einen intensiven Metal-Abend freuen: Am 18.11.2026 machen Eluveitie, Pain und Wolfheart Halt in der legendären Grosse Freiheit 36.
Mit ihrer Mischung aus Folk- und Melodic-Death-Metal bringen Eluveitie epische Klanglandschaften auf die Bühne. Industrial-Metal-Pionier Pain sorgt für druckvolle Sounds und eingängige Hooks, während die Finnen von Wolfheart mit ihrer frostigen Melodic-Death-Metal-Attacke den Abend komplettieren.
Bands: Eluveitie, Pain und Wolfheart
Ort: Grosse Freiheit 36, Hamburg
Datum: 18.11.2026
Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Tickets ab: 45,00€ zzgl. Gebühren
Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/eluveitie-2026/