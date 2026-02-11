Eluveitie: spielen am 18.11.2026 in der Grosse Freiheit 36 in Hamburg

Hamburg darf sich auf einen intensiven Metal-Abend freuen: Am 18.11.2026 machen Eluveitie, Pain und Wolfheart Halt in der legendären Grosse Freiheit 36.

Mit ihrer Mischung aus Folk- und Melodic-Death-Metal bringen Eluveitie epische Klanglandschaften auf die Bühne. Industrial-Metal-Pionier Pain sorgt für druckvolle Sounds und eingängige Hooks, während die Finnen von Wolfheart mit ihrer frostigen Melodic-Death-Metal-Attacke den Abend komplettieren.

Bands: Eluveitie, Pain und Wolfheart

Ort: Grosse Freiheit 36, Hamburg

Datum: 18.11.2026

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets ab: 45,00€ zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/eluveitie-2026/