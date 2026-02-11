Desertfest Berlin: kündigt mit Toundra, Causa Sui, Greenleaf und Gumm weitere Bands für 2026 an

Das Desertfest Berlin hat vier weitere, hochkarätige Bands für 2026 bekannt gegeben! Neu bestätigt sind Toundra, Causa Sui, Greenleaf und Gumm.

Nach einer wohlverdienten Pause kehren Madrids instrumentale Schwergewichte Toundra zurück. Bekannt für monumentale Riffs, komplexe Melodien und eine emotionale Wucht, die ganz ohne Worte auskommt, stehen sie wieder dort, wo sie hingehören: auf der Bühne.

Mit einem Mix aus Krautrock, Heavy Psych und Cosmic Rock lassen Causa Sui aus Dänemark die Desertfest-Gemeinde in instrumentale Soundlandschaften eintauchen.

Schwedens Greenleaf gelten längst als echte Institution des Stoner Rock. Hypnotische Grooves, fuzzgetränkte Riffs und mächtig Soul prägen ihren Sound; heavy, geerdet und klar verbunden mit der Tradition des Desert Rock.

Gumm aus Chattanooga, Tennessee liefern rohe Hardcore-Punk-Energie ohne Umwege, ohne Schnörkel, ohne Gnade. Schnell, wütend und bereit, den Raum abzureißen!

Diese Neuzugänge formen das grandiose Line-Up weiter, zu dem sich bereits Red Fang, Russian Circles, Hermano feat. John Garcia, The Sword, King Buffalo, Acid King, Truckfighters, Crippled Black Phoenix, Nebula, Earthless, Rotor, Blackwater Holylight, Pelican, Fuzz Sagrado (ex Samsara Blues Experiment), Zerre, The Dharma Chain und viele weitere gesellen.

Das Desertfest Berlin 2026 findet vom 14.–16. Mai 2026 in der Columbiahalle und im Columbia Theater in Berlin statt. Tickets, Tagessplits und Sleep-Over-Optionen findet ihr auf: www.desertfest-tickets.de