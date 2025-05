Desertfest Berlin: kündigt mit Sex Beat und Tschaika 21/16 die finalen Bandnamen für 2025 an

Das Desertfest Berlin hat die finalen Bandankündigungen für 2025 veröffentlicht! Nach über 30 bestätigten Bands, folgen nun die beiden letzten Namen: Tschaika 21/16, das genreübergreifende Berliner Trio, das experimentellen Rock, Jazz und Metal-Chaos mischt, ist bekannt für Orchester-Kollaborationen und seine wilden Live-Shows. Außerdem dabei: Sex Beat, die die Desertfest Berlin-Bühne mit ihren treibenden Drums, verzerrten Basslinien und noisy Gitarren zum Glühen bringen werden!

Beide Live Acts gesellen sich noch in diesem Monat zu dem wohl besten Line-Up in der Geschichte des Desertfest Berlins, wie den kultigen Dinosaur Jr., den schwedischen Rock-Pionieren The Hellacopters, Elder (welche ihr bahnbrechendes Lore Album in voller Länge spielen werden!), New Orleans‘ Sludge Helden Eyehategod, My Sleeping Karma, Norwegen’s „Tundra Rock“ Senkrechtstartern Slomosa, den US Doom Metallern Pallbearer, Dozer, Temple Fang, Lowrider, den Berliner Riot Grrrls 24/7 Diva Heaven, Hippie Death Cult und vielen weiteren hochkarätigen Bands, die die Stoner, Rock, Doom, Sludge, Psych- und Metal Szene zu bieten hat!

Das Desertfest Berlin findet vom 23. – 25. Mai 2025 in der Columbiahalle und Columbia Theater statt. Tickets, limitierte Sleep Over-Möglichkeiten & viele weitere Infos findet ihr auf: www.desertfest-tickets.de

Außerdem hat das Desertfest Berlin nun die Livebands bekannt gegeben, welche euch auf der diesjährigen Warm-Up Party am 22. Mai in der Neue Zukunft einheizen werden! Freut euch auf die schwedischen Groove Rock Master Greenleaf, gewaltige Doom-Power von Göteborgs Firebreather und die Berliner Heavy Psych Rocker Cannabineros! Tickets für die legendäre Desertfest Berlin Warm-Up Show sind ab sofort über www.desertfest-tickets.de erhältlich!