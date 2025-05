Motörhead: alle Details zur „Lemmy Forever“-Zeremonie in Stoke-On-Trent

Am Freitag, dem 9. Mai, wird einer der berühmtesten Söhne Burslems – Motörhead-Gründer und Bassist/Sänger Lemmy Kilmister – im Zuge der Lemmy Forever-Stoke-On-Trent-Zeremonie geehrt und einmal mehr verewigt. In Anwesenheit von Motörhead-Gitarrist Phil Campbell, der Lemmys Asche in einer prächtigen Statue des lokalen Bildhauers und großen Motörhead-Fans Andy Edwards platzieren wird, wird es ein Tag voller Spaß, Freunde und vor allem auch Lautstärke werden. Die Zeremonie beginnt gegen 16 Uhr im Stadtzentrum von Burslem. Freunde sind herzlich eingeladen, schon früher zu kommen und sich einen schönen Tag zu gönnen, indem sie vor der Zeremonie einige Motörhead-Getränke in den verschiedenen angrenzenden Gaststätten genießen, darunter die Old Post Office Bar und das Ale House. Auch das Market Place Café bietet Erfrischungen, darunter einen speziellen Motörhead-Roast des Tages. Zu den zeremoniellen Festivitäten gehören ein Biker-Umzug zur Begleitung der Asche, verschiedene Redner und ein tosender 21-Rev-Salut, der in feierlicher Ehrfurcht in den Himmel geschossen wird! Die Statue selbst zeigt Lemmy in seiner ganzen Live-Pracht aus dem Jahr 1981, als Motörhead am 1. August 1981 als Headliner des Heavy Metal Holocaust gleich die Straße runter im Port Vale Stadium auftraten.

Hier sind einige weitere Einzelheiten dazu, was die Besucher erwartet und welche Services an diesem Tag angeboten werden:

Die Bare Walls Art Gallery neben der Statue zeigt in ihren Räumlichkeiten eine Installation mit selten gezeigten Fotos von Lemmy sowie weiteren Erinnerungsstücken.

Später am Abend veranstaltet Grumpy’s Bar das Event A Night Of Music To Celebrate The Life Of Lemmy mit der Motörhead-Tribute-Band Motörwrecked. Außerdem findet eine Auktion mit exklusiven Artikeln statt, die von Motörheads Plattenlabel und Merchandise-Unternehmen bereitgestellt wurden. Die Auktion ist praktisch ausverkauft, aber eine sehr begrenzte Anzahl an Armbändern wurde für Fans am Tag selbst zurückgehalten. Diese sind am Tag des Events im Veranstaltungsbüro in der Old Post Office Bar erhältlich (nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst) und kosten 10 £. No sleep til Grumpy’s! https://www.grumpys.uk

Im Old Post Office wird es außerdem exklusives Merchandise geben.

Weiterhin veranstaltet Music Mania von 19:30 bis 22:30 Uhr ein Event im Mitchell Arts Centre in Hanley mit der Motörhead-Tribute-Band Motörheadache. Tickets kosten £18. Weitere Informationen gibt es unter https://musicmaniauk.com/event/motorheadache/

Für diejenigen, die mit dem Auto zur Veranstaltung kommen, stehen Parkplätze beim Port Vale Football Club zur Verfügung, der 7 Gehminuten entfernt liegt. Bei der Anreise mit dem Zug stehen Ace Taxis unter der Telefonnummer 01782 822228 zur Verfügung, um Fans vom Bahnhof zur Veranstaltung zu bringen.

Für alle, die eine Unterkunft benötigen, gibt es im DoubleTree by Hilton Stoke-On-Trent Sonderpreise über die Lemmy2025-Tarife.

Einfach +44 1782 609988 anrufen oder https://hil.tn/0mcah9 besuchen.