Wolfgang Van Halens Mammoth und Regie-Ikone Robert Rodriguez: präsentieren „The End“-Musikvideo

Der Grammy® Award-nominierte Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen meldet sich mit einer neuen Single seiner Band Mammoth zurück.

The End entpuppt sich als adrenalinreiche Rocknummer, getrieben von einem WvH-typischen Gitarrenriff. Der hymnische Aufbau des Intros weicht einer energetischen Strophenmelodie, wobei jeder Part sorgfältig von Van Halen und seinem bekannten Weggefährten Michael „Elvis“ Baskette geschaffen und eingespielt wurde. Im Chorus packt die unvergessliche Hook mit der Message: „Take your hand in mine and watch the end with me.“

„I’ve had the tapping idea on the intro for The End since before Mammoth. I was able to fit it into this world. It’s still over-the-top and shreddy, but it’s also melodic and controlled. Overall, I was doing some different things on the record, and I knew this was going to be a big step. Once we finished The End, it felt really special to me“, erklärt Wolfgang Van Halen zum Stück.

Zur Single The End veröffentlichen Wolfgang und Mammoth auch ein passendes Musikvideo – und was für eines! Wolfgang tat sich dafür mit dem legendären Regisseur Robert Rodriguez zusammen, um eine moderne Adaption von dessen 1996 erschienenen Filmklassikers From Dusk Till Dawn zu schaffen. Wir sehen eine Rockband, die vor dem Auftritt in einer Spelunke eine ominöse Warnung vom Betreiber – gespielt von Danny Trejo – erhalten. Mammoth ignorieren diese und finden sich schon bald in einer überraschenden Situation wieder… Die letzten Momente des Clips schließen den Kreis zur Band-Lore. Befreundete Musiker wie Slash und Myles Kennedy absolvieren ebenso wie Wolfgangs Mutter Valerie Bertinelli Cameo-Auftritte in dem Kurzfilm. Horror-Effekt-Ikone Greg Nicotero gestaltete die Zombies, Werwölfe und Vampire fürs Video, die für ein zum Sterben schönes Konzert sorgen. Seht selbst:

Im Mai werden Mammoth einige Einzelshows spielen, bevor sie im Juli und August Creed auf ihrer ausgedehnten US-Tour begleiten. Für Herbst kündigten Mammoth gerade die The End Tour an, auf der die Band im Oktober, November und Dezember 5 Wochen lang Headline-Konzerte in Nordamerika spielen wird. Myles Kennedy unterstützt die Tour als Special Guest.

Über Mammoth und Wolfgang Van Halen:

Mammoth und der Grammy® Award-nominierte Songwriter, Sänger, Multi-Instrumentalist und Produzent Wolfgang Van Halen stechen hervor. Die Musik steht für sich, auf einem beeindruckenden Klangfundament, getragen von Van Halens Performances an Schlagzeug, Bass, Keyboards und Gitarre und garniert mit Arena-tauglichen Vocal-Hooks. Sein unverkennbarer Sound, die einfallsreiche Vision und eine unvergleichliche Identität werden weltweit von einer glühenden Anhängerschaft geschätzt. Die Geschichte der Band ist beispiellos: Mammoth sind wahrscheinlich der erste Hardrock-Act, der in den 2020er-Jahren startete und direkt den Durchbruch schaffte. Inzwischen stehen über 100 Millionen Streams zu Buche, Charterfolge und ausverkaufte Headline-Touren – all das in weniger als fünf Jahren seit dem Auftakt. Als 2021 das erste Album Mammoth WVH erschien, stieg es direkt auf #12 der Billboard 200 ein und sogar auf #1 in drei weiteren Billboard-Charts: Top Hard Rock Albums, Top Independent Albums und Top Rock Albums. Die Single Distance wurde für einen Grammy® Award in der Kategorie „Best Rock Song“ nominiert. Zwei Jahre später nahm das Tempo mit Mammoth II sogar noch zu. Eine erneute #1 in den Top Hard Rock Albums Charts folgte, ebenso wie eine Top 5-Platzierung in den Billboard Top Album Sales Chart und Lob von Kritiker:innen rund um den Globus, inkl. Rolling Stone, American Songwriter und Kerrang!. Die Band tourte mit Metallica und Pantera, eröffnete Shows für Foo Fighters in Nordamerika und füllte selbst Hallen. Sie traten bei ABCs Jimmy Kimmel LIVE! auf, bei der MusiCares 2024 Gala zu Ehren Jon Bon Jovis und Wolf kam sogar beim Einzug Ozzy Osbournes in die Rock and Roll Hall of Fame® auf die Bühne. Nun arbeitet er an Mammoths dritter Langspielplatte.