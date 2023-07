Mammoth WVH: veröffentlichen ein Lyric-Video für den nächsten Track „Take A Bow“ vom kommenden „Album Mammoth II“

Während die Band mitten in einer ausgedehnten Europatournee steckt und ihre Debütsingle Another Celebration At The End Of The World in den Top 10 des Active Rock-Radios in den USA ist, veröffentlicht Mammoth WVH – das „Geisteskind“ von Wolfgang Van Halen – einen weiteren Song aus dem kommenden Album. Take A Bow ist der dritte Song aus dem 10-Track-Album Mammoth II, das am 4. August über BMG veröffentlicht wird. Take A Bow ist mit 6:54 der längste Track auf dem Album. Der Song wird getragen von Wolfgangs einprägsamen Texten, einer treibenden Rhythmusgruppe und einem unvergesslichen Gitarrensolo, das auf der Original-Frankenstein-Gitarre und über die Original-Verstärker seines Vaters gespielt wurde. Der Song ist bei allen digitalen Anbietern erhältlich und jeder, der das Album digital vorbestellt, erhält den Track als sofortigen Download. Ein Lyric-Video zum neuen Song gibt es hier zu sehen:

„Es war der letzte Song, den wir fertiggestellt haben. Es ist offiziell der längste Song, den ich bisher veröffentlicht habe, und ich finde, dass das Gitarrensolo etwas ganz Besonderes ist. Ich habe das Solo auf der originalen Frankenstein-Gitarre und durch Dads originalen Marshall-Kopf und eine der originalen Boxen gespielt. Das ist genau das, was er auf den ersten Van–Halen-Platten verwendet hat. Es macht mich glücklich, etwas von Dads Geschichte in diesem Song für immer festzuhalten“, erklärt Wolfgang.

Mammoth WVH befinden sich derzeit mitten auf einer Europatournee im Vorfeld der Veröffentlichung von Mammoth II. Die Live-Band – bestehend aus Wolfgang Van Halen (Gesang/Gitarren/Keyboards), Frank Sidoris (Gitarren), Jon Jourdan (Gitarren), Ronnie Ficarro (Bass) und Garrett Whitlock (Schlagzeug) – hat Shows als Support von Metallica auf ihrer M72 World Tour und andere Termine mit Alter Bridge sowie ausgewählte Headline-Termine und verschiedene Festivalauftritte in Übersee gespielt. Im August kehren Mammoth WVH für weitere Dates in die USA und Kanada zurück, wo sie mit Alter Bridge und Sevendust sowie mit Metallica und Pantera auftreten werden. Weitere Termine werden in naher Zukunft bekannt gegeben. Tickets für alle Mammoth WVH-Auftritte findet ihr hier: https://www.mammothwvh.com.

Mehr Infos zu Mammoth WVH und den für Tourdaten 2023 / 2024 bekommt ihr hier:

Mammoth WVH online:

Website | Facebook | Instagram