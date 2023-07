Author & Punisher und Imperial Triumphant am 21.06.2023 in Die Trompete, Bochum

Bands: Author & Punisher und Imperial Triumphant

Ort: Die Trompete, Viktoriastraße 45, 44787 Bochum

Datum: 21.06.2023

Kosten: 18 Euro VVK, 25 AK

Genre: Avantgarde Metal, Jazz Metal, Industrial, Doom Metal

Besucher: ca. 150

Veranstalter: Die Trompete

Heute Abend geht es ab nach Bochum in Die Trompete. Die Location habe ich erst vor Kurzem bei dem genialen Gig der italienischen Doomer Messa kennengelernt. Wäre Bochum bei mir um die Ecke, dann wäre der Club wahrscheinlich mein Stammclub. Aufgrund der relativ weiten Entfernung entschließe ich mich auch heute wieder, in der Jugendherberge ganz in der Nähe der Eventlocation zu übernachten. War es bei Messa avantgardistischer, jazzangehauchter Doom, so ist es heute Abend wieder avantgardistische Musik, die mich in Die Trompete zieht. Author & Punisher und Imperial Triumphant sind es heute Abend.

Imperial Triumphant habe ich zwar vor Kurzem bereits in Wiesbaden im Kesselhaus gesehen, die haben mir allerdings so außergewöhnlich gut gefallen, dass ich sie mir in Bochum nicht entgehen lassen will.

Früh genug in Bochum angekommen und schnell eingecheckt, bin ich kurz vor Beginn im Club. Mit dem Mercher von Imperial Triumphant unterhalte ich mich ein wenig und lege bei ihm ein paar mitgebrachte Sachen ab, die ich nach dem Gig signiert bekomme.

Die drei Protagonisten Zachary Ilya Ezrin (Gitarre, Gesang) Kenny Grohowski (Schlagzeug) und Steve Blanco (Bass, Gesang) erscheinen mit dem Intro in ihren schwarzen Gewändern und den goldfarbenen Masken auf der Bühne. Es beginnt ein kultähnlicher Liveauftritt des Trios Imperial Triumphant, so wie ich es bereits im April erlebt habe. Seltsam, mysteriös und vielleicht auch dekadent!? Dekadent erscheinen sie auf jeden Fall im Umgang ihres Musikstils. Die New Yorker verschmelzen in ihrer extrem avantgardistischen Musik viele Musikstile, ebenso wie im Big Apple verschiedene Kulturen verschmelzen.

Bei Songs wie Atomic Age, Devs Est Machina, Transmission To Mercury, Chernobyl Blues, Death On A Highway oder Rotted Futures gehen die Fans hier genauso extrem mit, wie die Band ihre Extrem Musik serviert. Ziemlich krasses Zeug, welches insbesondere auf den letzten beiden Studioalben Alphaville (2020) und Spirit Of Extasy (2022) zu hören ist. Genial live auch festgehalten 2021 auf An Evening With Imperial Triumphant mitten in der Corona-Krise 2021 im New Yorker Slipper Room. Nur wenige hier haben die Band vorher bereits einmal live gesehen, doch der Ruf der Band ist ihr vorausgeeilt und das will man sich hier in Bochum nicht entgehen lassen.

Avantgardistischer (Black) Metal, von dem man sich durch die jazzigen Einflüsse allerdings auch ganz schön wegbewegt. Avantgarde Metal trifft es eigentlich am besten, wenn man den Stil der Band beschreiben sollte. Der Anteil von Metal scheint noch zu überwiegen, wobei der Einfluss von jazzigen Anteilen sehr hoch ist. Ich persönlich ordne Imperial Triumphant am ehesten als experimentell avantgardistische Jazz Metal-Band ein, auch wenn nicht unbedingt alle Songs jazzige Anteile haben. Das erste Mal, dass ich mir solch avantgardistische Musik angehört habe, ist schon Jahrzehnte her. Das waren dann verrückte Sachen von John Zorns Naked City oder auch Painkiller, an die ich bei Imperial Triumphant erinnert werde.

Mitten in der Show schüttelt Zachary Ilya Ezrin eine Sektflasche und öffnet sie, natürlich folgt der zu erwartende Effekt. Die Fans direkt vor der Bühne öffnen ihre Münder und erhalten einen Schluck des edlen Getränkes. Dies scheint ein Ritual zu sein, denn das habe ich auch in Wiesbaden so gesehen. Während sich Bassist Steve Blanco bei einem Song ins Publikum begibt und dort spielt, steht Zachary Ilya Ezrin neben einem Fan direkt neben mir und beobachtet das Treiben. Einen Auftritt eines Trompeters oder eines Saxophonisten (wie es gelegentlich bei Performances von Imperial Triumphant geschieht), gibt es heute leider erneut nicht und das, obwohl man heute im Club Die Trompete spielt 😉 Na ja, es sei ihnen verziehen! Die stürmisch geforderte Zugabe der Fans gibt es leider auch nicht. Trotzdem war der Gig von Imperial Triumphant wieder mehr als genial.

Nach der Umbauphase geht es mit Author & Punisher weiter. Auch Author & Punisher werden uns jetzt avantgardistische Musik servieren, aber wieder ganz anders, als dies eben von Imperial Triumphant gemacht wurde.

Author & Punisher als Band zu bezeichnen, ist eigentlich falsch, denn Author & Punisher ist vor allem eins: das Projekt des visionären Künstlers Tristan Shone. Er lässt durch seine Musik eine intensive Atmosphäre durch eine einzigartige Mischung aus Industrial, Doom Metal und elektronischen Elementen entstehen. Auf dem letzten Album Krüller kollaboriert er mit Künstlern wie James Kent von Perturbator oder Danny Carey und Justin Chancellor von Tool.

Ich bin wirklich gespannt, wie solch ein Projekt live umgesetzt wird / werden kann. Auf der kleinen Bühne steht der Hauptprotagonist Tristan Shone an seinen Instrumenten bzw. Maschinen. Das Equipment hat er tatsächlich selbst entworfen und gebaut. Mit seinen Maschinen erzeugt er dröhnende Bässe, verzerrte Klänge und mechanisch klingende Rhythmen. Dazu seine verzerrte Stimme, die über ein Mikrofon, welches ebenfalls Teil der gesamten Maschinerie ist, eingefangen wird. Das wirkt echt total genial und ist es nach meinem Geschmack auch. Mit solch einer Performance hätte ich nicht gerechnet. Hinzu kommt noch der Einsatz eines Gitarristen, der später am Merchstand alles regelt. Der Mann an der Gitarre trägt einige metallische Riffs zu dem Gesamtsound bei. Während Tristan Shone inmitten seiner Maschinerie relativ eingezwängt wirkt und gleichsam Teil des Ganzen zu sein scheint, bangt sein Gitarrist wie ein Derwisch dazu!

Ein ziemlich avantgardistischer und futuristisch anmutender Auftritt von Author & Punisher, der mich regelrecht weghaut. Ich muss gestehen, ich war ja eigentlich „nur“ wegen Imperial Triumphant hier, aber Author & Punisher sind mindestens genauso geil und beeindruckend. Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich das verpasst hätte. Eine Botschaft hat der Mann mit seinen Maschinen auch noch, denn „The Machines Kill Fascists“ ist da zu lesen. Damit will ich es auch beenden, die anwesenden Fans werden nicht gekillt, weil sie eben keine sind. Die Fans werden aber ebenso beeindruckt nach diesem genialen avantgardistischen Abend nach Hause gehen wie ich. Also gut, ich gehe noch nicht nach Hause, sondern nebenan in die Jugendherberge. Ein Fanfarenstoß auf Die Trompete für diesen geilen Abend!