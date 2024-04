Greh: veröffentlichen die zweite Single aus dem Debütalbum „Dysphoric Devotion“

Dieser Song ist die zweite Single aus dem Debütalbum Dysphoric Devotion der Band Greh, das im kommenden Winter 2024 erscheinen wird. Dieser Track ist in melancholische und sehr intensive dunkle Klanglandschaften gehüllt und bietet eine geniale Mischung aus atmosphärischem Black und Death Metal mit Doom-Elementen, die tief in die Wunde der blutigen Sinnlosigkeit des Krieges gräbt.

Es hält den Soldaten einen Spiegel vor und verarbeitet all die pathetischen Gedanken und Gefühle eines Soldaten, der in den Krieg ziehen muss und weiß, dass er auf dem Schlachtfeld sterben wird. Die Soldaten können sich vorstellen, dass alle ihre anonymen Grabsteine nur dazu dienen werden, in anonyme Leichen verwandelt zu werden. Jahre später, wenn der Krieg vorbei ist, wird nur ein steinerner Kenotaph sie an ihre schreckliche Entscheidung und an all die Opfer erinnern, die für eine sinnlose Sache gestorben sind!“