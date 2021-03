Mammoth WVH: Wolfgang Van Halen veröffentlicht zwei neue Tracks des kommenden, selbst betitelten Debütalbums “Don’t Back Down” & “Think It Over”

Kurz nachdem Distance bei Active Rock Radio die Nummer 1 erreicht hat, veröffentlichen Mammoth WVH zwei neue Tracks für die breite Öffentlichkeit. Don’t Back Down ist die hymnische neue Single für Rockradios und richtet sich an die Fans des härteren Sounds von Mammoth WVH. Außerdem wird ein offizielles Musikvideo veröffentlicht, in dem Wolfgang Van Halen den Song auf allen Instrumenten performt – etwas, das er während des gesamten Debütalbums gemacht hat. Es zeigt auch seine unbeschwerte Seite, die Fans, die ihm in den sozialen Medien folgen, bereits erlebt haben. Das Video zu Don’t Back Down ist hier zu sehen:

Der andere Track, der veröffentlicht wird, ist Think It Over – ein Song, den Wolfgang teilen wollte, um die Vielfalt des Albums zu demonstrieren. Es zeigt eine andere Seite von Mammoth WVH, indem er sich mit diesem Track in eine Pop-Rock-Welt wagt.

Das lang erwartete Debütalbum von Mammoth WVH wird am 11. Juni weltweit über EX1 Records / Explorer1 Music Group erhältlich sein. Der Pre-Order für Mammoth WVH ist bereits in verschiedenen Konfigurationen, einschließlich der erst kürzlich angekündigten orangen Vinylfarbe über den Online-Shop der Band verfügbar: https://found.ee/MammothWVH. Alle Fans, die das Album digital vorbestellen, erhalten Sofort-Downloads der #1 Single Distance, den bei Howard Stern uraufgeführten Titel You’re To Blame, sowie Don’t Back Down und Think It Over. Alle vier Tracks sind digital bei allen weltweiten Streamingplattformen verfügbar, ebenso die Pre-Save Funktion.

Wolfgang Van Halen schrieb alle Songs und spielte alle Instrumente und Vocals für das Debütalbum ein und macht sich daran, seine eigene musikalische Identität zu etablieren. Von dem rockigen Eröffnungsriff auf dem Albumopener Mr. Ed zum treibenden Bass und Schlagzeug bei Stone, zeigen Mammoth WVH die verschiedenen musikalischen Einflüsse, die Wolfgang inspiriert haben. Songs wie Resolve, The Big Picture und Think It Over unterscheiden sich zwar klanglich voneinander, sind aber dennoch einzigartig für Mammoth WVH. Wolfgang Van Halen hat mit seiner Band im letzten Monat seine TV Premiere bei Jimmy Kimmel Live! mit der ersten Single Distance gefeiert und ist mit einer exklusiven akustischen Performance bei NBC News TODAY aufgetreten.

Mammoth WVH Tracklist:

1. Mr. Ed

2. Horribly Right

3. Epiphany

4. Don’t Back Down

5. Resolve

6. You’ll Be The One

7. Mammoth

8. Circles

9. The Big Picture

10. Think It Over

11. You’re To Blame

12. Feel

13. Stone

14. Distance (Bonus Track)

