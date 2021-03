Gyze: neue Single ‚Oriental Symphony‘ veröffentlicht

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens sind die japanischen Gyze in Feierlaune und die neueste Single Oriental Symphony ist ein wichtiger Teil der Festivitäten. Die neuesten drei Singles der Band sind allesamt als Teil ihres Jubiläums veröffentlicht worden. Gyze mischen die Aggression vom Death Metal, die Energie und Geschwindigkeit vom Power Metal und die traditionelle Melodik ihrer heimischen Traditionsmusik, um ihren einzigartigen Sound zu kreieren.

Lead Gitarrist/Sänger Ryoji Shinomoto kommentiert:

“Oriental Symphony is 100% Gyze metal written by me! We used Gagaku’s Instruments (Japanese oldest music), Erhu (Chinese Strings) and this new song is a modern mix with a Symphonic Orchestra, Far Eastern folk, and cinematic music,” über die Lyrics fügt Ryoji hinzu, “it’s a really old Japanese poetic. We used many Onomatope. Like „Kirakira“, „Yura Yura“, „Hira Hira“, „Shin Shin“, etc.”

“We had to record this song in 430 kHz because of the Gagaku Orchestra. Make sure to listen loud!”

Gyze kombinieren traditionelle japanische Musik mit kraftvollem Metal und kreieren so ihren ganz eigenen Sound. Nackenbrechende Highspeed-Riffs, melodische Gitarrenriffs und wilde Soli werden ergänzt durch epische Orchesterarrangements, japanische Instrumente und einen traditionellen folkloristischen Stil. Gyze haben sich ihren Kultstatus durch weltweite Festivalauftritte, eine gemeinsame Tour mit Battle Beast und die Veröffentlichung von drei Alben (darunter eine Top 10 in Japan), verschiedenen EPs und Singles geschaffen. Von den japanischen Medien hochgelobt, war die Band kürzlich die Coverstars des BURRN! Magazin.

2021 werden Gyze ihre Metal-Power und -Speed weiter als je zuvor ausbauen und gleichzeitig ihre exotischen Wendungen fortsetzen.

Gyze sind:

Ryoji Shinomoto – Vocals, Lead Guitar, Erhu, Orchestra Arrangement

Shuji Shinomoto – Drums

Aruta Watanabe – Bass & Vocals

Shinkai Yukihiro – Backing Guitar

Yohei Nakagawa – Vocals & Orchestra Arrangement

Music and Lyrics by Ryoji Shinomoto

Produced by Ryoji Shinomoto

Gyze online:

https://www.facebook.com/gyzejp

https://www.gyze.jp/

