Mittelalterlich Phantasie Spectaculum: muss diverse Termine canceln

Corona is a bitch. Dem ist vermutlich nichts weiter hinzuzufügen. Auch das MPS muss umplanen und Termine absagen bzw. verschieben.

Lest hier das Statement des Veranstalters mit den Einzelheiten:

„Das war es dann endgültig für April und Mai

Das war ja auch bereits seit Langem zu befürchten. Der Lockdown wurde nun erst mal bis zum 18. April verlängert

Damit ist das Hock Rock MPS in Basthorst definitiv verboten und das Hock Rock MPS eine Woche später in Mosbach, ist damit definitiv nicht genehmigungsfähig

Ebenso ist das Weil 1 Hock Rock MPS und das Luhmühlen Irish Folk Hock Rock MPS vom 30. April bis zum 2. Mai definitiv nicht genehmigungsfähig!

Eine weitere Verlängerung des Lockdowns bis Ende April oder sogar bis weit in den Mai hinein, ist aktuell realistisch zu befürchten und zu erwarten.

Daher gibt es auch für die Hock Rock MPS im Mai definitiv keine Planungssicherheit und definitiv keine Chance auf eine Genehmigungsfähigkeit

Für diese Mai Hock Rock MPS in Rastede, Luhmühlen und Hohenlockstedt müssen wir sehr umfangreiche Genehmigungsverfahren durchlaufen, die sehr arbeitsintensiv und sehr zeitintensiv sind.

Diese Genehmigungsverfahren laufen natürlich bereits seit etlichen Wochen und müssen nun in die entscheidende Phase eintreten, mit der Erstellung von sehr kostenintensiven Unterlagen.

Es müssen nun Brandschutzkonzepte, Räumungskonzepte, Lärmimmissionsschutzkonzepte, Renatuierungskonzepte, umfangreiche Baupläne und Baugenehmigungsunterlagen erstellt und bezahlt werden, für jedes Hock Rock Wochenende Kosten von vielen Tausend Euro.

Das können wir aber, nun bei der zu befürchtenden Lockdown Verlängerung bis Ende April, nicht verantworten

Daher sind alle geplanten Hock Rock MPS im Mai 2021 auch nicht realisierbar

Daher sind nun definitiv alle geplanten Hock Rock MPS im April und Mai 2021 leider nicht durchführbar.

Auch für das Hock Rock MPS Hoppegarten Anfang Juni sehe ich bereits heute schwarz, mal abwarten, ob das das Hock Rock MPS Hoppegarten Anfang Juni 2021 noch zu retten ist

So sieht es nun leider aus.

Im Oktober 2020, als wir alle diese April und Mai Hock Rock MPS planten, hätte ich mit dieser erneuten Katastrophe für die Veranstaltungsbranche, für die Fans und für die Bands, niemals gerechnet.

Hilft nun aber nicht, wir müssen da nun mit klarkommen

In den nächsten Tagen informieren wir Euch über die Rückabwicklungsmöglichkeiten für die Hock Rock MPS April und Mai

Geld zurück, Gold für das Geld, Gutscheine für das Geld, umschreiben der VVK Karten auf Hochsommer oder Spätsommer MPS, alle diese Möglichkeiten werden wir Euch dann aufzeigen

Wir sind nun bereits intensiv dabei, die April und Mai Hock Rock MPS Termine für später im Jahr neu zu planen.

Für Mosbach, Basthorst und Weil gibt es ja später im Jahr ohnehin schon Ersatz Hock Rock Termine.

Das Luhmühlen Irish Folk Hock Rock MPS von Ende April, soll im August nachgeholt werden.

Für die Luhmühlen Hock Rock MPS Termine im Mai, gibt es ja im August und September auch schon Alternativtermine

Für Rastede und Hohenlockstedt suchen wir später im Jahr Ersatztermine, wird aber ganz schwierig

Die Hochsommer und Spätsommer Hock Rock MPS versuchen wir nun mit weiteren Bands noch attraktiver zu machen

Zusätzliche Hock Rock MPS im August, September und Oktober sind nun in Planung.

Es ist wie es ist, es geht aber immer weiter, wir müssen nun halt wieder Umwege gehen, um zum Ziel zu gelangen

NIEMALS AUFGEBEN!

WIR WERDEN NIEMALS SANG- UND KLANGLOS UNTERGEHEN!!

Verzagt nicht und seid nicht traurig, wir planen bereits alles wieder neu und wir werden garantiert im Hochsommer und Spätsommer bei unseren Hock Rock MPS, wieder gemeinsam an den MPS Lagerfeuern sitzen, MET schlürfen und den MPS Top Bands zujubeln

Bleibt OPTIMISTISCH, besonders in dieser schweren Zeit, haltet durch, es kommen auch wieder schöne Tage!

NEGATIV bleiben und POSITIV denken

Gisi

Bitte habt etwas Geduld, die Rückabwicklung der vielen VVK Karten geht nicht in ein paar Tagen, alle unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

DANKE für EURE Unterstützung und für EURE Geduld liebe MPS Fans“

https://www.facebook.com/mpsfestival

https://www.spectaculum.de/index.php

Quelle: MPS