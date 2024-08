Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS): am 24.08. und 25.08.2024 in Speyer

Am Wochenende 24.08. und 25.08.2024 gastiert das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das weltgrößte reisende Mittelalter-Kulturfestival, erneut im unteren Domgarten und auf der Kipfelsauwiese.

Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände führen mehrmals täglich die tollkühnen Recken der international bekannten Fechtkampfgruppe Fictum ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vor.

Auf vier Bühnen erklingt Livemusik von Subway To Sally, Versengold, Saltatio Mortis, Faun, Rapalje, Koenix, Fuchsteufelswild, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Saor Patrol, Rapalje und Kupfergold, Tir Saor und den KingsPipers, alles Spitzenkünstler der Mittelalterszene.

Ein ganz besonderer Höhepunkt am Sonntag ist auch der Auftritt von Heavysaurus. Diese Band, in Saurier- und Drachenkostümen, spielt Heavy Metal Rock für Kinder ab 3 Jahren und hat inzwischen tausende Fans in ganz Deutschland gewonnen.

Beliebt bei Jung und Alt sind die Seifenblasenartisten von Nebenbeisorgenfrei, der Gaukler Narrenkai, der Zauberer Heiko, der Bettler Hässlicher Hans, Bruder Rectus, der Kraftjongleur Bagatelli, dem Kiepenkasper und die Raptorex-Saurier.

Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein. An mehr als 100 Ständen bieten Markthändler und Handwerker ihre Waren feil, und die Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern und dursten muss.

Öffnungszeiten: Samstag 11-24 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr

Die Eintrittspreise betragen für Gäste ab 15 Jahren am Samstag 68 Euro, für Gäste von 7-14 Jahren 34 Euro und am Sonntag 22 Euro/11 Euro. Kinder unter 7 Jahren: Eintritt frei

Alle Rollstuhlfahrer können jederzeit kostenlos auf das MPS kommen. Diese Regelung gilt exakt auch so für alle Begleiter von Menschen mit Handicap und der Kennziffer B im Ausweis.

Gäste mit Handicap Ausweis mit mindestens 50 Prozent erhalten 50 Prozent Ermäßigung.

Kartenvorverkauf, Spielpläne und alle Informationen auf www.spectaculum.de