Die Party.San Herbstoffensive 2024 startet am 20.09 und 21.09.2024 in Weimar, im Uhrenwerk. Freut euch auf ein intensives Line-up mit Bands wie Kanonenfieber, Vomitory, Cytotoxin, Deathrite, Boötes Void und Asphagor am Freitag. Am Samstag heizen euch Naglfar, The Committee, Groza, Whiskey Ritual, Temple Of Dread und Schafott ordentlich ein. Es erwartet euch eine düstere Mischung aus Black Metal, Death Metal, Occult Metal, Atmospheric Black Metal, Black ’n‘ Roll, Thrash Metal und Blackened Thrash Metal. Sichert euch euer Ticket für 66,60 EUR.

Tickets gibt es unter: https://www.cudgel.de/produkt-kategorie/tickets/