Sankt Velten: geben ein neues Line-Up bekannt

Sankt Velten ist das musikalische Alter Ego von Arnd, Gitarrist und Ur-Mitglied der Essener Thrasher Darkness. Sankt Velten veröffentlicht eine neue Single und gibt ein verändertes Line-Up mit einem neuem Basser (ehemals Holy Moses) bekannt.

Das Sankt Velten Debütalbum The Discreet Charm Of Evil, erschienen 2019, hat durchgehend gute Kritiken bekommen. Nach fünf Jahren Zwangspause, bedingt durch die Pandemie und verschiedene Besetzungswechsel, die neue Produktionen und Konzerte oder Touren unmöglich gemacht haben, hat die Band mit Arnd und Ursprungsmitglied Eldar Ibrahimovic (War-Head, Definat) ein neues Mitglied gefunden. Der neue Mann am Bass ist kein Geringerer als Tom Becker, der als Bassist der deutschen Thrasher Holy Moses das Erfolgsalbum The New Machine Of Liechtenstein eingespielt hat, bei Angel Dust Bassist war und mit Größen wie Jörg Michael, Matthias Moser oder Leszek Szpigiel musiziert hat.

Tom und Sankt Velten aka Arnd kennen sich bereits aus Darkness-Tagen, gemeinsam haben sie das Darkness-Album Defenders Of Justice eingespielt.

What If ist die erste Single von Sankt Velten im neuen Line-up als Trio, die von Eldar und Tom aufgenommen und produziert wurde. Sankt Velten bleiben ihrem Stil treu und sind am ehesten dem Speed- und Powermetal zuzuordnen, mit einem Schuss NWOBHM.

Parallel zur Single erscheint das dazugehörige Musikvideo auf YouTube und wird auf der Website von Sankt Velten und der des Labels Scare Records veröffentlicht. Die Single wird in den gängigen sozialen Medien promotet.