Imminence: präsentieren „The Black“ Live in Concert

Mit dem weltweiten Erfolg ihres aktuellen Albums The Black beweisen Imminence, dass sie einer der am schnellsten wachsenden und gefragtesten Acts der modernen Metalszene sind. Auch die mehrheitlich ausverkauften Termine ihrer kürzlich absolvierten ersten US-Headline-Tour sprechen in dieser Hinsicht Bände. Hinzu kommen Auftritte bei einigen der angesehensten Festivals des Sommers sowie Support-Slots für Bring Me The Horizon.

Für die Schweden ist all das aber kein Grund, einen Gang herunter zu schalten, im Gegenteil: Nach der Wiederveröffentlichung der Single Death By A Thousand Cuts, bei der kein Geringerer als Lucas Woodland (Holding Absence) mitwirkt, sorgen Imminence mit einer neuen Live-Version des Titeltracks The Black für Aufsehen.

Seht euch das Video zu The Black hier an:

In Begleitung eines Streichquartett und eines Flügels präsentieren sie eine Live-Version, die der Tiefe und Komplexität der Musik und der Arrangements gerecht wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Acts, die orchestrale Elemente in ihre Live-Auftritte einbauen, sind diese Elemente den Kompositionen von Imminence inhärent.

Aufgenommen im historischen Theater von Ystad, offenbart diese Live-Version eine neue Facette der Band, die ihren Status als einer der einzigartigsten und innovativsten Acts der Gegenwart verdeutlicht.

Die vorhergehenden Live-Aufnahmen wurden mit enormer Anerkennung aufgenommen und gingen daher viral. Nachdem die Online-Fangemeinde der Band um Hunderttausende neuer Fans gewachsen ist, haben Imminence deren Ruf nach weiteren Live-Auftritten erhört und beweisen damit, dass ihre Musik am besten live zu erleben ist.

Im Oktober führt ihre The Black EU-Tour die Band mit Unterstützung von Aviana und Allt nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Einige Shows sind bereits ausverkauft oder auf dem besten Weg dahin, die verbleibenden Tickets sind hier erhältlich.

Imminence Live

14.10.2024 – (CH) Zürich, Dynamo

16.10.2024 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

17.10.2024 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria (ausverkauft)

18.10.2024 – (DE) Leipzig, Täubchenthal (ausverkauft)

19.10.2024 – (DE) Frankfurt, Zoom

20.10.2024 – (DE) München, Muffathalle (ausverkauft)

22.10.2024 – (DE) Hamburg, Markthalle (ausverkauft)

23.10.2024 – (DE) Hannover, Capitol

24.10.2024 – (DE) Berlin, Columbia Theater (ausverkauft)

28.10.2024 – (AT) Wien, Simm City

Imminence online:

Website | Instagram| Facebook