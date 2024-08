Lords Ot The Trident: veröffentlichen Cover des Steve-Winwood-Klassikers „Valerie“, inklusive Musikvideo

Lords Ot The Trident melden sich mit der dritten Single von ihrer kommenden EP V.G.E.P. (VÖ: 1. Oktober) zurück: Valerie, ein Cover des Steve–Winwood-Klassikers. Zusammen mit der Single wird ein Musikvideo veröffentlicht, das eine Hommage an das Original ist.

Frontmann Fang VonWrathenstein erklärt:

„Als ich ein Kind war, war die Spielhalle des örtlichen Einkaufszentrums – Aladdin’s Castle – nur eine kurze Fahrradtour von meinem Haus entfernt, sodass ich im Grunde dort aufgewachsen bin. Ich erinnere mich, wie ich mein Fahrrad abstellte, das Einkaufszentrum aus der heißen Sommerluft draußen heraus betrat und auf dem Weg zur Spielhalle der Musik aus der Konserve lauschte, die über die winzigen, an der Decke montierten Lautsprecher gespielt wurde. Einen großen Teil der Zeit lief Valerie von Steve Winwood, wenn ich die Türen von Aladdin’s Castle erreichte, wo die geschäftigen Geräusche der Spielautomaten den Klang von Mr. Winwood überlagerten, der den Namen seiner verlorenen Geliebten rief.“

„Deshalb verbinde ich Valerie aus irgendeinem Grund mit dem Nervenkitzel meiner Kindheit, wenn ich meine Vierteldollar gegen Spieltoken eintauschte und das neueste Videospiel herausforderte. Wir wollten dem handgemalten Originalvideo Tribut zollen, indem wir versuchten, das Aussehen und das Gefühl (und das Bildformat!) von Steve Winwoods legendärem Musikvideo nachzubilden. Wie ist uns das gelungen? Lasst es uns in den Kommentaren unter dem Video wissen!“

Seht euch das Video zu Valerie hier an:

Die EP (die offiziell am 1. Oktober erscheint) gibt es als exklusive Sofort-Veröffentlichung für die Unterstützer auf dem Patreon von Lords Ot The Trident. Jeder, der $5 oder mehr für das Lords Ot The Trident Patreon spendet, erhält sofortigen Zugang zum Download der kompletten EP und der letzten vier Alben der Band, 25+ Live-Alben, 10+ Singles und mehr!

V.G.E.P. – Tracklist:

1. To Kill A God

2. Master Of Speed

3. Jet Set City

4. Valerie

5. The Ballad Of Jon Milwaukee

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Über Lords Ot The Trident

Geboren in einem Vulkan aus Metall und Stahl, bestand Fang VonWrathensteins ewiges Bestreben darin, eine Band aus den denkbar stärksten Metal-Kriegern zusammenzustellen. Nach Tausenden von Jahren und mehreren Bandmitgliedern, die von der zwielichtigen multinationalen Gruppe Spidr gefangen genommen oder getötet wurden, sind die Lords Ot The Trident nun in ihrer bisher stärksten Formation unterwegs: Fang – dessen Stimme wahllos Mikrofone in Brand setzt – ist der Leadsänger. Dazu kommen der zu Unrecht in Ungnade gefallene Aristokrat, der zum Schwertkämpfer wurde: Baron Taurean Helleshaar an der Leadgitarre und der schattenhafte Meister der Samurai-Täuschung Akira Metal an der Leadgitarre sowie der Hohepriester des Todes, Pontifex Mortis, am Leadbass. Und der tierliebende, perkussiv versierte Master Hercule „Herc“ Schlagzeuger am Leadschlagzeug. Gemeinsam durchstreifen diese Krieger das Land auf der Suche nach immer größeren Schlachten, glänzenderer Beute und den besten Heavy-Metal-Fans, die sich ihrer Metal-Armee anschließen!

Lords Ot The Trident online:

https://www.LordsOfTheTrident.com

https://www.facebook.com/lordsofthetrident

https://www.instagram.com/LordsOfTheTrident