Francisco Meza: hat sein neues Album „Textures“ veröffentlicht

Der in Toronto lebende Progressive-Rock-Metal-Künstler Francisco Meza ist stolz, die Veröffentlichung seines neuen Werks Textures bekannt zu geben. Textures besteht aus acht Titeln mit einer Spieldauer von über 31 Minuten und wird Fans so unterschiedlicher musikalischer Spektren wie Dream Theater, Metallica, Opeth, Mastodon und Guns ‚N Roses glücklich machen.

Hier könnt ihr das Video zum Song The Duel ansehen:

Bestellt euch Textures auf Bandcamp: https://bit.ly/3SPGhEt

Francisco äußerte sich zum neuen Album:

„Textures ist bewusst ein Album, bei dem ich versuche, in jeden Song (außer einen) akustische und elektrische Klänge einzubauen. Außerdem experimentiere ich zum ersten Mal mit Ambient-Hall und anderen Effekten, um mehrere Klangschichten oder „Texturen“ zu erzeugen. Ich wollte auch ein kurzes Album, das man in 30 Minuten leicht konsumieren kann, und mich so selbst herausfordern, im Gegensatz zu früheren Kompositionen schneller auf den Punkt zu kommen, ohne dabei unbedingt die Komplexität oder die Menge an Gedanken, die ich in meine Arbeit stecke, zu reduzieren.“

Francisco Meza ist ein kanadisch-venezolanischer Musiker, der seit 2009 als Solokünstler Musik veröffentlicht. Sein Werk umfasst drei Alben, fünf Singles und drei EPs, die fast ausschließlich aus instrumentalen Rock und Metal bestehen. 2008 gewann Francisco den Online-Gitarrenwettbewerb Shred The Web, indem er ein Video eines Originaltitels namens 190 MPH einreichen, und lud als Finalist ein Cover von Cowboys From Hell hoch. 2009 wurde Francisco von Lars Ulrich und anderen Youtubern für das Covern von zwei Metallica-Songs des damals noch nicht veröffentlichten Death Magnetic ausgezeichnet. 2015 wurde Franciscos Musik in ein Kompilationsalbum namens Electric Gathering aufgenommen, zusammen mit der anderer talentierter Solokünstler, darunter Ex-Megadeth Chris Polland. Textures wurde von Francisco Meza in seinem Heimstudio aufgenommen und gemastert. Fotos von Carlos Bolivar. Das wundervolle Artwork stammt von Felix Tapia.

Textures – Tracklist:

1. The Duel

2. They Are Here

3. For Mom

4. Moonlit Night

5. Beneath The Surface

6. Extreme Echoes

7. Respite

8. The End

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Francisco Meza: alle Instrumente, Schlagzeug-Programmierung

Francisco Meza online:

https://www.facebook.com/franciscomezamusic

https://www.instagram.com/franciscomezamusic/