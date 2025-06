Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 29.05. bis zum 01.06.2025 in Rastede

Festivalname: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Ort: Rastede

Datum: 29.05 – 01.06.2025

Kosten:

Donnerstag: Gäste 7-14 Jahre 10,00 €, Gäste ab 15 Jahren 20,00 €

Freitag: Gäste 7-14 Jahre 11,00 €, Gäste ab 15 Jahren 22,00 €

Samstag: Gäste 7-14 Jahre 12,00 €, Gäste ab 15 Jahren 24,00 €

Sonntag: Gäste 7-14 Jahre 9,00 €, Gäste ab 15 Jahren 18,00 €

Musikarena Donnerstag: Gäste 7-14 Jahre 24,00 €, Gäste ab 15 Jahren 48,00 €

Musikarena Freitag: Gäste 7-14 Jahre 24,00 €, Gäste ab 15 Jahren 48,00 €

Musikarena Samstag: Gäste 7-14 Jahre 27,00 €, Gäste ab 15 Jahren 54,00 €

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Link: www.spectaculum.de

In diesem Jahr deutlich später als die letzten Jahre, öffnet das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) seine Tore im Schlosspark in Rastede. Traditionell findet das MPS im Nordwesten vier Tage statt und beginnt stets mit dem Christi-Himmelfahrt-Donnerstag. Da dieses Jahr der Vatertag spät ins Kalenderjahr fällt, müssen sich die Mittelalterfans aus Norddeutschland etwas länger gedulden. Das Programm ist wie gewohnt straff gestaffelt und beinhaltet viele individuelle Höhepunkte für Groß und Klein. Etabliert hat sich dabei, den Markt und die große Konzertbühne zu trennen. So können Tickets nur für den Markt, als auch ausschließlich für die Shows gebucht werden. Wer das volle Programm genießen möchte, kann Kombitickets erwerben.

Der Einlass verläuft wie gewohnt entspannt, die Menschenmasse verteilt sich wunderbar über den Tag und Stress kommt zu keiner Zeit auf. Die Anreise ist bestens ausgeschildert und der markteigene Shuttleservice fährt permanent vom Sammelparkplatz Hasenbült zum Gelände. Auch die Anreise per Bahn gestaltet sich ohne große Hürden. Der Bahnhof liegt im näheren Umfeld des Geländes und ist in gut 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Des Bruder Rectus Morgenmesse eröffnet das Spektakel. Für den ersten Tag ist die Wetterprognose eher schlechter, gegen Mittag ist es zwar bedeckt, aber trocken, während Katerfahrt eine ihrer vielen Shows auf der Hinter Der Folkbühne aufziehen. Oft kommt man an dieser Stage vorbei, an der sich auch bei den anderen Gruppen stets eine kleine Menschentraube aufhält, um den Klängen zu lauschen. Von diversen Bühnen erschallen mittelalterliche Klänge, während auf dem Ritterplatz die Schwerter und Lanzen aneinanderschlagen. Das Gelände ist hübsch hergerichtet und an jeder Ecke gibt es feine Details wie Drachen, den Hai Bruce oder die RaptoRex Dinosaurier zu bestaunen. Während Ye Banished Privateers zu ihrem ersten Auftritt ansetzen, beginnt es erstmals ein wenig zu regnen. Plätze zum Unterstellen gibt es satt. Piraten, Elfen und auch Ritter sind ohnehin nicht aus Pappe und trotzen dem feinen Sprühregen. Der erste Tag lockt viele Familien nach Rastede. Das liegt unter anderem an der hochgehandelten Dino-Metal-Band Heavysaurus, die sich nicht nur in der Metalszene einen beachtlichen Status erspielt, sondern auch darüber hinaus den Weg in viele Kinderzimmer gefunden hat. Kaum verwunderlich, dass es vor der Festivalbühne früh voll wird. Mr. Heavysaurus führt seine Dino Bande an. Da darf die Dino-Disko nicht fehlen. Viele Eltern und Kinder haben bereits Konzerte der Band gesehen und wissen genau, was sie erwartet. Altersgerechtes Headbanging für Kinder mit einer großen Portion Spaß für Jung und Alt. Mit Flugsaurier heben sie ab und mit Kaugummi Ist Mega zünden sie ihren Megahit. Mit Dino-Metalheads ist nach gut einer Stunde Schluss und die Meute geht ihrer Wege. Teils zum nicht weit entfernten Bällebad oder zu einem der 60 Speisegastrostände.

Uns zieht es zu Waldkauz, den Opener der Musikarena MPS Bühne. Was direkt auffällt, ist, dass nicht wie in den Vorjahren ein Stand mit Speisen in der Musikarena zu finden ist. Der Grund klärt sich schnell auf. Der eingeplante Stand fällt aufgrund von Krankheit aus und ein Ersatz ist schlichtweg spontan nicht zu finden. Auf eine Lösung lässt der Veranstalter nicht lange warten und bietet ab dem morgigen Freitag vergünstigte Kombitickets an, um reinen Konzertbesuchern die Möglichkeit zu geben, auf dem eigentlichen Markt was Warmes zu essen erstehen zu können. Wie gewohnt unaufgeregt werden Probleme nicht totdiskutiert, sondern angepackt und gelöst. Das spiegelt die gesamte Organisation wider. Grundsätzlich gut gelaunte Menschen übertragen diese positive Grundeinstellung auf alle Besucher. Waldkauz zelebrieren einen Mix aus uralter Magie, die aus der Kraft der Natur und den mystischen Klängen lebt. Die ersten Besucher zieht es vor die Bühne. Schwere Atmosphären und düstere Gedanken werden von den Musikern zum Leben erweckt. Das Klangbild ist ansprechend und wird von Nina, Niklas und Alana gesanglich unterstützt.

Das bunte Treiben geht auf den fünf Bühnen wild weiter. Auf der Hauptbühne warten die norddeutschen Versengold. Seit ca. 17 Uhr regnet es beständig und das Wetter scheint keinerlei Interesse zu haben, sich heute noch mal zu ändern. Die deutsche Pop-Rock- und Mittelalter-Folk-Band Versengold aus Bremen begeistert seit ihrer Gründung im Jahr 2003 Fans im ganzen Land. Mitreißende Melodien, kraftvolle Texte und ein einzigartiger Stil machen ihre Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis, so auch heute in Rastede. Von 18:00 bis 20:00 Uhr zeleberieren sie ein fast 120-minütiges Set voller Energie. Ein bunter Blumenstrauß an Hits und Klassikern, sowie auch brandneue Songs wie Klabauterfrau! Sänger Malte Hoyer hat alles im Griff und gibt nach einem heißen Ritt den Staffelstab an Tanzwut weiter. Die deutsche Band kombiniert um Sänger Teufel Neue Deutsche Härte mit Mittelalter-Rock. Die Stimmung bleibt feuchtfröhlich. Bei Gerstensaft und Dauerregen stecken die Anhänger der Formation nicht den Kopf in den Sand. Die vielen Lagerfeuer werden früh angezündet und sorgen für warme wie trockene Plätze.

An den anderen Tagen steht für uns die Musik auf der Musikarena MPS Bühne im Fokus. Das Programm bleibt dennoch breit gefächert und lässt kaum Zeit zum Verschnaufen, wenn man möchte. Platz zum Seele baumeln lassen ist immer und man findet auch ruhigere Plätze am See oder in den vielen gastfreundlichen Heerlagern. Mr Irish Bastard machen den Opener am Freitagabend. Pünktlich um 17:30 Uhr entern sie die Stage. Mit im Set My Love Is Back From America. 90 Minuten bekommen die Musiker aus Münster mit ihrem Irish-Folk-Punk. Zum Trinken animiert The Bar’s Out Of Beer. Das schlechte Wetter am Donnerstag ist vergessen. Leicht bewölkt, über 20 Grad – das perfekte Open-Air-Wetter, welches auch Mr. Irish Bastard und der gleichnamige Mastermind für sich nutzen. Folk, gepaart mit irischer Punk Attitüde, legt perfekt für die beiden Headliner des Tages auf. Neben Subay To Sally werden auch Feuerschwanz den Turbo zünden.

Um 20 Uhr setzen Subway To Sally ihr Zeichen. Nach dem Intro lassen sie Phönix und Wunder für sich sprechen. Die Mittelalter-Rock-Band aus Potsdam braucht keine Vorlaufzeit. Ihre Fans sind sofort da. Voller Euphorie wird die Open-Air-Zeit für die Musiker stimmungsvoll eröffnet. Morgen zieht es die Künstler nach Andernach, bis dahin gilt es für Eric Fish und seine Truppe, das Publikum in Rastede zum Kochen zu bringen. Das gelingt Bodenski, Simon und Co. spielend leicht. Ally Storch setzt an der Violine immer wieder mitreißende Höhepunkte. Das Set wird des Weiteren mit Was Ihr Wollt und Kleid Aus Rosen geformt. Ein gekonnter Mix aus älteren Werken und neuerem Liedgut. Die perfekten Medleys gehören zweifelsohne zur Liveshow. Die Kombination aus Henkersbraut / Falscher Heiland und Knochenschiff bringt den Platz vor der Bühne zum Beben. Mephisto setzt den nächsten Nadelstich in eine perfekte Open-Air-Darbietung. Passend zum 33. Bandgeburtstag springen sie weiter durch ihre Diskografie mit Das Rätsel II, Eisblumen und Veitstanz. Schluss ist dann immer noch nicht, Eric hat immer noch Lust und der Rest der Band ist topfit und gewillt, die Party weiter zum Siedepunkt zu treiben. Wenn Engel Hassen legt dem nächsten Medley vor. Gleich vier Hits werden in der Folge kombiniert. Sag Dem Teufel, Ohne Liebe, Sieben und Tanz Auf Dem Vulkan lassen keine Wünsche offen. Der Evergreen Julia Und Die Räuber setzt den Schluss.

Die aufgeheizte Meute übernehmen Feuerschwanz. Die Band hat in den letzten Monaten durch den ESC-Vorentscheid noch einmal kräftig die Werbetrommel für ihren humorvollen Mittelalterrock und Folk Metal gerührt. Dafür brauchten sie diesen gar nicht zu gewinnen, um in aller Munde zu sein. Der volle Terminkalender spricht Bände. Ebenso wie Subway To Sally zieht es auch Feuerschwanz am Samstag in den Süden. Für die Met-vernichtenden Ritter geht es über Nacht bis nach Kufstein nach Österreich. Der Vorhang fällt mit SGFRD Dragonslayer, Vorhang frei für den Hauptmann und Hodi. Memento Mori und Untot Im Drachenboot lassen den Feuersturm entfachen. Im Volldampf-Modus schmieden sie moderne Klänge, die durch den altertümlichen Fleischwolf gedreht werden. Dieser Cocktail beinhaltet einen unglaublichen Partyfaktor. Das Duo Metfest und Ultima Nocte lässt die Hörner kreisen, bis der neue Hit Knightclub Rastede in Ekstase versetzt. Das Duo am Mikrofon harmoniert brillant, zieht das Publikum mit und hat einfach voll Bock auf die eigenen Werke. Der Sound ist gelungen und das Bühnenbild ein Spektakel. Kampfzwerg und Highlander lassen die Funken fliegen, aber auch Coversongs können punkten. Dragostea Din Tei und Warriors Of The World United kann man schon mal im Feuerschwanz-Design genießen. Das Das Elfte Gebot setzt den fulminanten Schlusspunkt.

Für uns enden zwei ereignisreiche Tage und schließen unser MPS-Kapitel in Rastede in diesem Jahr. Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr, während viele Besucher das perfekte Wetter nutzen, um nicht nur diese genannten Bands zu feiern, sondern auch gemütlich am Lagerfeuer sitzend die vielen Getränke und Speisen zu genießen. Wirklich Schluss ist jedoch auch am Samstagabend nach der spektakulären Saltatio Mortis nicht. Am morgigen Samstag steht noch ein bärenstarkes Programm auf dem Zettel. Neben den vielen gutgelaunten Gauklern, Spielleuten, Rittern, Elfen und Sensenmännern warten auch noch Top Acts wie Harpyie, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Faun und Saltatio Mortis. Zudem gibt’s noch den Markt, jedoch ohne Musikarena MPS Bühne, dafür aber mit einer zweiten Heavysaurus-Show und den Senkrechtstartern von Kupfergold.

Fest im Kalender sollte man sich den Termin fürs nächste Jahr schon eintragen, wenn man sich dieses jährliche Mittelalterfest nicht entgehen lassen möchte. Vom 14.05.2026 bis zum 17.05.2026 wird das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) erneut in Rastede campieren.