Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide vom 06.09. bis 08.09. 2024 in Luhmühlen – Tag eins

Event: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Fette Heide 2024

Bands: Harpyie, dArtagnan, Knasterbart, Waldkauz, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Subway To Sally, Versengold, Feuerschwanz, Saltatio Mortis, Heavysaurus, Nebenbeisorgenfrei, Ye Banished Privateers, Fictum, Narrenkai, Katerfahrt, Tir Saor, RaptoRex, Saor Patrol, Opus Furore, Kupfergold, Harmony Glen, Fictum, Comes Vagantes, Cobblestones, Rapalje, Liam Bo Skol, Sandsacks, Kool Katz, Bagatelli

Ort: Turniergesellschaft Luhmühlen, Bruchweg 3, 21376 Salzhausen, OT. Luhmühlen

Datum: 06.09.2024 – 08.09.2024

Kosten: VVK zwischen 28 € und 66 € für MPS Musik; MPS Markt zwischen 18 € und 24 €

Zuschauer: ca. 10.000 (Musikarena)

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock, Comedy

Link: https://www.spectaculum.de/termine/luhmuehlen/

Vor einigen Jahren ist das MPS von Hamburg Öjendorf nach Luhmühlen in Niedersachsen umgezogen. Das Genre Mittelalter und Folk ist mit Bands wie Saltatio Mortis, Feuerschwanz oder Versengold gewaltig gewachsen. Neben der Musik gehört ein Mittelaltermarkt mit Sachen wie Bogenschießen oder Ritterkämpfe auf ein MPS. Das will alles irgendwo untergebracht werden. Gleiches gilt für die Besucherschaft, sodass das riesige Arial im Landkreis Harburg optimale Voraussetzungen bietet.

Eigentlich ist Luhmühlen ein Reiterdorf. Hier finden diverse Wettkämpfe statt, bei denen das Pferd im Mittelpunkt steht. Im Dorf selbst gibt es Locations mit entsprechenden Namen wie Pferdetränke. Seit Donnerstag strömen die Fans auf die Campingareale. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, mit dem PKW anzureisen. Ein Shuttlebus ist ab dem Bahnhof Lüneburg eingerichtet und bringt Menschen nach Luhmühlen.

Am Freitag startet das musikalische Programm. Es gibt Bands, die sehr stark mit dem MPS verknüpft sind. Eine davon ist Knasterbart. Vor mehr als zehn Jahren starteten die beiden Sänger Hotze Knasterbart (Malte Hoyer, Versengold) und Fummelfips Knasterbart (Simon Erichsen, Mr. Hurley & Die Pulveraffen) die Familienbande Knasterbart. Zu dieser Zeit spielten die Hauptbands der beiden Herren auf kleinen Bühnen. Knasterbart liefert unter anderem die MPS-Hymne M.P.S. Ich Liebe Dich. Die beiden Hauptbands spielen mittlerweile in großen Hallen und die Herren sind vollkommen mit Versengold und Mr. Hurley & Die Pulveraffen ausgelastet.

Die Bande Knasterbart beendete ihre Karriere im Mai 2023 in Rastede mit einer tränenreichen Abschiedsvorstellung. Ein gutes Jahr später feiert die Familie Knasterbart ihre Wiederbelebung, auch wenn es nur für ein Konzert ist. Die Nachfrage ist entsprechend hoch und Fans aus nah und fern kommen nach Luhmühlen. Der Merchstand ist belagert, als wenn es die berühmte warme Semmel zu ergaunern gibt. Eine ewig lange Menschenreihe sorgt dafür, dass Knasterbart bereits weit vor dem Konzert ein „sold out“ meldet. Alles, was am Merch angeboten wurde, ist verkauft. Egal ob die neuen T-Shirts oder der alte Kram der Abschlusstour. „Alles muss raus“ war das Motto der Abschiedstour – jetzt ist alles weg.

Wie fast überall in Deutschland ist es kochend heiß in Luhmühlen. Das Veranstalterteam sorgt mit vielen Sitzplätzen und diversen Wasserspendern für Abkühlung. Für ein Festival dieser Größenordnung sind die Sitzplatzgelegenheiten bemerkenswert. Gleiches gilt für das kulinarische Angebot: vegan, vegetarisch oder fleischig – es ist reichlich Abwechslung zu finden und für jeden Geschmack etwas dabei. Getränke gibt es in der Glasflasche und es passiert absolut nichts. Die Auswahl ist ebenfalls groß (Bier in verschiedensten Varianten, Cider oder alkoholfreie Getränke) und preislich im normalen Rahmen. Die Menschen auf dem MPS achten aufeinander und die Stimmung ist von der ersten Minute sehr entspannt. Homophobe Trottel, Rassisten oder Vollpfosten, die den braunblauen Rattenfängern nachlaufen, sind hier nicht zu finden. Die Hitze und Trockenheit sorgen dafür, dass Pyrotechnik und Feuer verboten sind.

Die erste Band des Tages steht um 16:30 Uhr auf der Bühne. Harpyie kommen aus der Stadt, die nicht existiert, auch wenn der Gag einen ganz langen Knasterbart hat. Musikalisch sind die Herren einer der metallischsten Acts des Festivals. Eigentlich ist nur die Drehleier im Folk- und Mittelalter zu verorten. Der Mix von Harpyie ist speziell zwischen Folk, Industrial, elektronischen Elementen und metallischen Spiel, das zum Teil sogar an Metalcore erinnert. Neben der 90-minütigen musikalischen Darbietung ist vor allem eins wichtig: Sänger Aello die Windböe setzt auf ein diverses Publikum und achtet darauf, dass Rollstuhlfahrer gute Plätze bekommen und bei einem Circlepit niemand bedrängt oder angerempelt wird, der nicht mitmachen möchte. Dass es sich nicht nur um leere Worte handelt, sondern gelebte Inklusion, unterstreichen Harpyie mit der Regenbogenflagge beim abschließenden Löwenherz. Die Truppe hat das (Löwen)Herz eindeutig auf dem richtigen Fleck.

Der Mittelaltermarkt öffnet erst am Samstag, sodass heute nur die Musikarena mit einer Bühne Programm anbietet. Das bedeutet, dass in den Umbaupausen Zeit für Nahrungsaufnahmen ist. Die zweite Band des Tages sind dArtagnan. Ben Metzner, der primär als Prinz R. Hodenherz III bei Feuerschwanz agiert, ist der Fronter von dArtagnan, die in deutlich seichteren Gewässern schwimmen als seine Hauptband. Ganz grob bietet sich der Vergleich zu Santiano an. Songs wie Feste Feiern, Ruf Der Freiheit oder C’est La Vie laden zum Schunkeln ein. Mittelalterliche Themen haben die Texte, aber das Fahrwasser von dArtagnan ist für Freunde von rockigem oder metallischem Spiel bezüglich der Saitenarbeit viel zu dünn. Das Bots-Cover Was Wollen Wir Trinken sorgt für allgemeines Mitsingen, auch wenn die dArtagnan-Version nicht die Energie ausstrahlt, wie das Original. 90 Minuten haben dArtagnan für ihr Set, dann steht der Umbau für den Höhepunkt des Abends an.

Was macht die Faszination von Knasterbart aus? Die Abschlusstour sorgte 2023 für ausverkaufte Konzerthäuser und die Fans feierten letztmalig die selbsternannten Gossenpoeten. Bei Textpassagen wie „Neulich habe ich gehört, ich war recht angetrunken, pisste nackig von ’nem Kirchenturm, in dem der Herrgott wohnt, warf mit Dreck auf die Polente, hab dabei wie wild gewunken, und ich schrie Ihr kriegt mich nie, denn ich fliege jetzt zum Mond!“ ist mit grobem Unfug deutlich untertrieben. Knasterbart erschaffen bei ihren Konzerten eine Auszeit für den Kopf. Die Lyrics zu verfolgen, ist so sinnvoll, wie die zitierte Textpassage. Es geht um Feiern, Mitgrölen und Spaß haben.

Kurz nach 22 Uhr entern die Protagonisten die Bühne. Es ist rappelvoll auf dem Gelände und die Fans feiern bereits vor dem Konzert. Der Anfang ist der Gossenhauer, gefolgt von Perlen Vor die Säue und Kneipenschlägerei. Eigentlich sind die Lieder und die Texte egal. Es geht um die Show, den Spaß und den Blödsinn, den die Herren auf der Bühne verzapfen. Warum Bratensauce eine wichtige Rolle bei Knasterbart spielt, zeigt sich bereits früh. Verschiedene Tüten segeln in Richtung Bühne. Hoyer prüft das gelandete Gut und beanstandet, dass es immer wieder Bratensauce von Knorr ist.

Warum ein Stammbaum ein Kreis sein kann, erläutern Hoyer und Erichsen. Denksportaufgabe: „Einst heiratete ich aus Liebe eine alte Witwe, die hatte eine Tochter, die bereits erwachsen war, und mit ihr vermählte sich, mein alter Papa“. Auf einen derartigen Blödsinn zu kommen und in entsprechende Lyrics zu stecken, ist die hohe Kunst der Unterhaltung.

Zwei Stunden haben Knasterbart, aber kein ausgeprägtes Zeitmanagement. Die MPS-Hymne ist ein Muss und sorgt für einen großen Chor. Der heilige Hotze steht im Publikum und weiht die umherstehenden Menschen mit einer Klobürste, die er immer wieder mal in eine Flüssigkeit taucht. Knasterbart goes Gutalax? Lieber Widerlich Als Wieder Nich ist das Ding mit der Bratensauce, wo das ganze Infield Bratensause singt. Ja, wir sind bescheuert, Spaß macht es aber trotzdem.

Erichsen wird zum Crowdsurfer und ein paar Minuten nach Mitternacht ertönt das Gossenabitur. Mittlerweile steht das Ordnungsamt auf der Bühne und der Must-Play-Track Ich Werd‘ Zu Alt schafft es nicht mehr ins Programm, beziehungsweise wird vom Ordnungsamt wegen Lautstärke nach Mitternacht unterbunden.

Hier war heute alles live, viel Improvisation und der Spaß stand ganz oben auf der Liste, sowohl bei Musikern als auch beim Publikum. Die Musikarena leert sich, nachdem die Protagonisten den verdienten Applaus erhalten haben. Die Fans machen sich auf den Weg in ihre Unterkünfte oder nehmen noch einen Absacker auf dem Gelände.