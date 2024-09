Mörk Gryning: veröffentlichen erste Single „Tornet“ vom neuen Album

Die legendären Mörk Gryning tauchen wieder auf und sind bereit, mit ihrer neuesten Single Tornet alle Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Der Song stammt vom kommenden Album Fasornas Tid und ist eine brutale Hommage an die rohe Wildheit und den zeitlosen Geist, der diese Band seit ihrer Gründung in den 90ern auszeichnet. Macht euch auf einen unerbittlichen Ansturm gefasst, dem ihr nicht entkommen werdet.

Mörk Gryning sind ein Schrein für die rohe, ungezähmte Essenz des schwedischen Black Metal-Genres. Tornet stürmt mit ungezügelter Wut voran, begleitet von den wilden Vocals von C von Avslut. Dieser Track strotzt nur so vor der Kombination aus Death Metal und melodischem Black Metal, eine gequälte Symphonie, die die Essenz der unwegsamen psychologischen Hölle einfängt. In den eindringlichen Worten von Mörk Gryning erhebt sich „Der Turm“ – symbolisch für die ultimative Qual – um die eigene Leidensgrenze zu testen.

Fasornas Tid ist Mörk Grynings viszerale Reise durch die Abgründe der menschlichen Psyche. Von den apokalyptischen Harmonien von Before The Crows Have Their Feast bis hin zu den nostalgischen Anklängen an ihre Tusen År Har Gått…-Ära taucht diese dystopische Symphonie tief in die Themen der inneren Zerrissenheit, des ewigen Konflikts zwischen Gut und Böse und des unstillbaren Hungers nach Selbstzerstörung ein. Jeder Track wurde in den Wing Studios von Sverker Widgren akribisch ausgefeilt, das Artwork stammt von dem rätselhaften C-G und macht das Album zu einem Inbegriff des rebellischen Credos der Band.

Hört euch die erste Single Tornet jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Fasornas Tid erscheint am 13. Dezember auf Season Of Mist.

Pre-Oder & Pre-Save: https://orcd.co/morkgryningfasornastid

Fasornas Tid Tracklist:

1. Intro

2. The Seer

3. Tornet

4. Fasornas Tid

5. Before The Crows Have Their Feast

6. Savage Messiah

7. An Ancient Ancestor Of The Autumn Moon

8. Black Angel

9. Barren Paths

10. The Serpent’s Kiss

11. Det Svarta

12. Age Of Fire

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Herkunft: Sweden

Genre: Melodic Black Metal

FFO: Dissection, Dark Funeral, Marduk

Recording Studio: Wing Studios, Stockholm, Sweden

Produktion: Sverker Widgren & Mörk Gryning

Mixing & Mastering: Sverker Widgren in den Wing Studios, Stockholm

Cover-Artwork: C-G

Gastmusiker:

C von Avslut auf Tornet und An Ancient Ancestor Of The Autumn Moon

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 1×12″ Vinyl Gatefold – Black

– 1×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Transparent Red

– 1×12″ Coloured Vinyl Gatefold – Crystal Clear & Silver Marbled

Mörk Gryning wurde 1993 in Stockholm, Schweden, von Goth Gorgon und Draakh Kimera gegründet. Zwei Jahre später veröffentlichten sie ihr Debütalbum Tusen År Har Gått… (1995), das in den Unisound Studios vom legendären Produzenten Dan Swanö aufgenommen und abgemischt und von No Fashion veröffentlicht wurde. Das Album gilt als einer der Meilensteine der schwedischen Black-Metal-Szene der 90er Jahre.

Im November 1996 kehrte die Gruppe zurück und arbeitete in den Sunlight Studios mit Tomas Skogsberg und Fred Estby von Dismember zusammen, um das Album Return Fire zu produzieren. In den folgenden Jahren wurden drei weitere Alben veröffentlicht, unter anderem Maelstrom Chaos mit dem neuen Gitarristen Avathar, einem Szene-Veteranen, aufgenommen in den legendären Grieghallen Studios in Bergen, Norwegen.

Seit dem Debütalbum Tusen År Har Gått… haben sich Mörk Gryning geweigert, in die Fußstapfen anderer zu treten und sind ihre eigenen Wege gegangen – was auf dem 2003 erschienenen Pieces Of Primal Expressionism, einer experimentellen und schweren progressiven Veröffentlichung, die im Dug Out aufgenommen und von Daniel Bergstrand produziert wurde, sehr deutlich wird. Nach ein paar Jahren des Tourens und der Festivalauftritte wurde die Band auf Eis gelegt.

2017 kehrte die Band wieder auf die Bühne zurück und spielte eine exklusive Liveshow in Stockholm, bei der sie alle Songs des Debütalbums und einige andere Songs aus dem Backkatalog spielten. Dies endete mit der Veröffentlichung der 4-Track-Live-Record Live At Kraken. Während der Pandemie wurde das Comeback-Album Hinsides Vrede veröffentlicht, das von den Kritikern sehr gelobt wurde, und viele der Songs sind heute das Rückgrat ihrer Liveshows. Ein neues Album ist für 2024 geplant und die Band ist aktiver denn je.

Mörk Gryning Besetzung:

Draakh Kimera – Leadgesang, Gitarre

Goth Gorgon – Bass, Backing Vocals, Lead Vocals bei Det Svarta

S-L – Lead-Gitarre, Backing Vocals

C-G – Schlagzeug

Aeon – Keyboards, Backing Vocals

Mörk Gryning online:

Bandcamp: https://morkgryning.bandcamp.com/

Facebook: https://www.facebook.com/morkgryningband/

Instagram: https://www.instagram.com/morkgryning/