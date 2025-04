H.E.A.T: präsentieren mit „Running To You“ die neueste Single aus dem kommenden Album

Nur noch drei Wochen bis zur Veröffentlichung ihres fieberhaft erwarteten Albums Welcome To The Future – und H.E.A.T geben noch einmal Vollgas. Running To You, die neueste Single aus dem kommenden Album, erscheint zusammen mit einem explosiven Musikvideo.

Eine euphorische Hymne an unermüdlicher Leidenschaft – Running To You ist ein weiterer instant classic einer Hardrock Band, die auf Hochtouren läuft. Für das Musikvideo haben sich H.E.A.T erneut mit Star-Regisseur Patric Ullaeus (Europe, Arch Enemy, Children Of Bodom) zusammengetan, um den ungebremsten, kompromisslosen 80s-Metal-Spirit visuell perfekt einzufangen – so direkt und unmissverständlich, wie es nur H.E.A.T können.

Das neue Album, das am 25. April bei earMUSIC erscheint, sammelt bereits begeisterte Kritiken.

Die internationale Musikpresse zeigt sich beeindruckt: Welcome To The Future sei H.E.A.Ts „bisher stärkstes Album“ (Hardline), die Band „frisch wie nie“ (Classic Rock). Powerplay versichert der Welt: „Die Zukunft des Rock ist in sicheren Händen“.

Welcome To The Future kann ab sofort in verschiedenen Formaten vorbestellt werden: als CD im Jewelcase, auf schwarzem Vinyl, als limitierte Neon-Orange-Vinyl Edition und digital.

Nach einer ausverkauften ersten Tour-Etappe durch Europa stehen H.E.A.T bereit für die nächste Runde. Die Band bringt ihre ansteckende Energie zu Rockfans weltweit – mit Stopps in Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien und Spanien sowie Festivalauftritten in Deutschland und Bulgarien. Tickets sind über die H.E.A.T Webseite erhältlich.

H.E.A.T Tourdaten 2025:

Jul. 17, 2025 – Bremen, Germany – Seebühne Rockt! 2025

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: