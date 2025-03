H.E.A.T: kündigen neues Album „Welcome To The Future“ für den 25.04.2025 an

Es ist an der Zeit, das nächste Kapitel einer der am härtesten arbeitenden Rockbands zu eröffnen. H.E.A.T stürmen mit dem explosiven neuen Album Welcome To The Future zurück ins Rampenlicht!

In den letzten Jahren waren die Schweden nicht zu übersehen. An der Front steht Kenny Leckremo, zweifellos eine der besten Rock- und Metalstimmen seiner Generation, mit einer Bühnenenergie, die in der Szene schmerzlich vermisst wurde.

Wer das Glück hat, die Band zu treffen, weiß um ihre tiefe Leidenschaft für die 80er-Jahre. H.E.A.T kanalisieren meisterhaft den Geist der wildesten Ära des Rock, und kreieren einen unverkennbaren Sound, der Power Metal mit melodischem Hardrock verschmelzt.

Mit Welcome To The Future bringen H.E.A.T ein kraftvolles Album voller Hymnen, die zum Mitgrölen einladen – für alle, die den Kick echten Arena-Rocks suchen.

Welcome To The Future Tracklist:

1. Disaster

2. Bad Time For Love

3. Running To You

4. Call My Name

5. In Disguise

6. The End

7. Rock Bottom

8. Children Of The Storm

9. Losing Game

10. Paradise Lost

11. Tear It Down (R.N.R.R.)

12. We Will Not Forget

https://www.facebook.com/heatsweden

http://www.heatsweden.com/