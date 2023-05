H.E.A.T: neue Musik, neue Videos, neuer Longplayer

Die schwedischen Erben des 80er-Jahre-Hardrocks H.E.A.T veröffentlichen heute ihren neuen Song Will You Be, eine hymnische und herzergreifende Power-Ballade in der reinsten Form. Der Song kommt mit einem Video, das die ansteckende Spielfreude der Band zeigt.

Und in der Zwischenzeit dreht die Band eine außergewöhnliche alternative Version des Videos, das euch direkt in das Herz ihrer Studio-Sessions versetzt. Bleibt dran und macht euch bereit, mit H.E.A.T zu jammen!

Nach den Lobeshymnen für ihr 2022 erschienenes Album Force Majeure versprechen H.E.A.T, 2023 noch mehr von der gleichen Energie zu liefern. Es war die Idee der Band, die Verbundenheit zu ihren treuen Fans zu feiern und ein streng limitiertes Sammlerstück zu schaffen: Extra Force erscheint am 1. September und enthält eine Sammlung von neuen Studiotracks, unveröffentlichten Live-Aufnahmen und H.E.A.T-Klassikern, die zuvor von Erik Grönwall gesungen wurden, nun erstmals mit Originalsänger Kenny Leckremo am Gesang! Der preisgünstige Longplayer kommt als limitiertes CD-Digipak und limitierte 1LP Black Vinyl. Extra Force ist ein Muss für jeden H.E.A.T Fan!

Extra Force Tracklist:

1. Freedom

2. Will You Be

3. Rise (Kenny L. Version)

4. One By One (Kenny L. Version)

5. Rock Your Body (Live)

6. One By One (Live)

7. Dangerous Ground (Live)

8. Back To The Rhythm

9. Nationwide (Live)

10. Living On The Run (Live)

Extra Force vorbestellen

Erlebt H.E.A.T. live in Europa 2023:

01.09.23 DE – Bochum, Zeche

12.09.23 CH – Solothurn, Kofmehl

03.09.23 DE – Frankfurt, Das Bett

13.09.23 DE – Stuttgart, Im Wizemann Club

05.09.23 AT – Wien, Szene

14.09.23 DE – Bensheim, Rex

06.09.23 DE – München, Backstage Werk

16.09.23 DE – Leipzig, Neumann’s

07.09.23 DE – Erlangen, E-Werk

17.09.23 DE – Hamburg, Gruenspan

10.09.23 NL – Enschede, Metropool

18.09.23 DE – Berlin, Frannz Club

