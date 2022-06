Kieler Woche 2022 vom 18. bis 26.06.2022 in Kiel, Schleswig-Holstein (Vorbericht)

Eventname: Kieler Woche Bands: mindestens 300 Ort: Kiel, Schleswig-Holstein Datum: 18. – 26.06.2022 Kosten: Kostenlos Genre: Alle Link: http://www.kieler-woche.de/

Seit fast 130 Jahren findet die Kieler Woche in der letzten vollen Woche des Junis statt. Durch die COVID-19-Pandemie musste das Segel- und Volksfest allerdings in den letzten beiden Jahren abgesagt werden. Mehr als drei Millionen Besucher besuchen dieses Volksfest normalerweise jährlich.

Auf einer Pressekonferenz wurde nun das komplette Rahmenprogramm bekannt gegeben, das normalerweise von fast 500 Bands und Künstlern aus allen Nationen bestritten wird. In diesem Jahr wird es wieder große Bühnen geben. Auf internationale Stars wird jedoch weitestgehend verzichtet. Regionale und nationale Bands bilden nach der Corona-Zeit den Schwerpunkt.

Die Event-Areale beschränken sich nicht auf einige wenige Hotspots und erstrecken sich wieder auf die gesamte Innenstadt. Die großen Radiosender Radio Bob!, RSH und der NDR sorgen erneut für die Stars auf ihren Bühnen, die neben kleineren Locations für die entsprechende Unterhaltung sorgen sollen. Insgesamt wird es zwanzig (!) Bühnen mit verschiedensten Programmen für die ganze Familie geben.

Für die Events muss wie gewohnt keine Eintrittskarte geordert werden. Bis auf die Gewaltig Leise Konzerte auf der Krusenkoppel sind alle Events kostenlos und ohne Anmeldung zu besuchen.

Das bisher bekannt gegebene Programm bietet natürlich noch einige Lücken, aber einige Highlights für den Rock- und Metalfan wie Beyond The Black oder Sepultura zeichnen sich bereits ab. Für den Soundcheck am Freitag im Radio BOB! Rockcamp erwarten die Fans Überraschungsbands in der Größe von Thundermother oder The New Roses, die dort auch noch Lücken im Tourplan hätten…

Das gesamte, stets aktuelle Programm erreicht ihr unter https://www.kieler-woche.de/de/event/programm.php. Das Musikprogramm lässt sich gebündelt als pdf-file herunterladen. Ich versuche hier einmal alle interessanten Rock- und Metal-Programmpunkte der wichtigsten Bühnen zusammenzufassen. Bühnen mit ausschließlich Cover- oder Partymusik sind nicht erfasst.

Freitag, 17. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): NDR 2 und N-JOY präsentieren: 19:00 Uhr Malik Harris, 20:20 Uhr Namika, 21:35 Uhr Ray Dalton, 22:50 Uhr Glockenbach mit Special Guest ClockClock

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): R.SH präsentiert: 19:30 Uhr Leony, 21:00 Uhr Max Giesinger

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:30 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr t.b.a.

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 19:30 Uhr Laut Gegen Nazis 2022 mit No Sugar, Bush.Ida und Döll

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 23:00 Uhr Coba

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Dan, 19:00 Uhr Nia, 20:00 Uhr Makla, 22:00 Uhr Beauty & The Beats

Woderkant Festival (Kiellinie): 18:00 Uhr Leo In The Lioncage, 20:15 Uhr Leroy Jönsson, 22:00 Uhr Lenzomania, 23:00 Soulfire Hifi

Samstag, 18. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 22:00 Uhr Depeche-Mode-Tribute

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr April Art, 21:30 Uhr Beyond The Black

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr Damn!Escape, 19:10 Uhr Sonja Lembke, 20:20 Uhr Fin Dawson, 21:30 Uhr Soul Tracking, 22:45 Uhr t.b.a.

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 23:00 Uhr Damn!Escape, 00:00 Uhr Sixteen o‘Eight, 01:00 Uhr Fin The Chaeaf, 02:00 Uhr Tyson

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Tobilicious, 18:30 Uhr WHT?!, 20:00 Uhr Dangerzone

Woderkant Festival (Kiellinie): 17:30 Uhr Ari Gold, 18:30 Uhr MS Koi, 18:45 Uhr Yrrre, 20:30 Uhr Trille, 22:30 Uhr Beginner Soundsystem

Sonntag, 19. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein-Magazin präsentieren: 19:15 Uhr RePolice, 21:30 Uhr Joe (Joe Cocker-Cover)

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr Rogers

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr Colour Gray, 19:10 Uhr Bjarne, 20:20 Uhr Celebrate The Bloodhsed, 21:30 Uhr Red Carnation, 22:45 Uhr Watar

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 00:00 Uhr Dog Compound, 01:00 Uhr Ocean Criminals, 02:00 Uhr Gordon Shumway

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Friz07, 19:00 Uhr Sarah Bugar, 20:30 Uhr Amistat, 22:30 Uhr Jules Ahoi

Woderkant Festival (Kiellinie): 16:00 Uhr Blø:ndi, 17:00 Uhr Leander, 18:30 Uhr Invaria, 20:00 Uhr Atlas, 21:00 Uhr Hillde, 22:00 Uhr Rosbeh

Montag, 20. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 18:00 Uhr Charly Schreckschuss Band, 20:00 Uhr Kieler-Woche-Blues-Nacht

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): RSH präsentiert: 19:30 Uhr Kelvin Jones, 21:00 Uhr Ofenbach

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:30 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr t.b.a.

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr t.b.a., 19:10 Uhr it’s ISI, 20:20 Uhr Mira Zanougo, 21:30 Uhr t.b.a., 22:45 Uhr t.b.a.

Showbox in der Pumpe, Hassstr: t.b.a.

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Philipp Harms, 18:30 Uhr Nina Hepburn, 20:00 Uhr Sascha Cawa, 22:00 Uhr Dirty Doering

Woderkant Festival (Kiellinie): 18:00 Uhr Groovin Oldie, 20:15 Uhr Lutopia Orchestra

Dienstag, 21. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein-Magazin präsentieren: 19:30 Uhr Peter Wiedereck & Band, 21:15 Uhr Joris

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): delta radio präsentiert: 19:30 Uhr Jerome, 21:30 Uhr VIZE

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr Motörizer, 21:30 Uhr Sepultura

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 19:40 Uhr KN Poetry Battle mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, 20:00 Uhr 11. Kieler-Woche-Slam, 22:30 Uhr Jane Doe

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 21:00 Uhr Herr Fugbaum, 22:00 Uhr Domain Of Decay, 23:00 Uhr Finn Faust

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:30 Uhr Daniel Hoppenstedt, 19:00 Uhr Blush Always, 20:30 Uhr JPson, 22:30 Uhr il Civetto

Woderkant Festival(Kiellinie): t.b.a.

Mittwoch, 22. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 22:00 Uhr Zack Zillis

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): RSH präsentiert: 19:30 Uhr Michael Schulte, 21:30 Uhr Kamrad

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr Tim Vantol, 21:30 Uhr t.b.a.

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr Lungr, 19:10 Uhr KoR, 20:20 Uhr Leo In The Lioncage, 21:15 Uhr „Local Heroes“-Finale (Bandwettbewerb)

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 21:00 Uhr Funktion, 22:00 Uhr The Soulcial Quest, 23:00 Uhr Monocaro

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr DJ Brule, 18:30 Uhr Peer Kusiv, 20:00 Uhr Baba the Knife, 22:00 Uhr Andreas Henneberg

Woderkant Festival (Kiellinie): 18:00 Uhr Daze, 20:00 Uhr Rogi, 22:00 Uhr 2Elements

Donnerstag, 23. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 20:00 Uhr Truck Stop, 22:30 Uhr Breitenstein-Country-Band

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr Torfrock

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 21:00 Uhr Six N’Half, 22:00 Uhr Wide, 23:00 Uhr Mutinies

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Sibbedaiah, 19:30 Uhr Buddha, 21:00 Uhr Antifuchs, 22:15 Uhr Jenny Sharp

Woderkant Festival (Kiellinie): 17:45 Uhr Daniel Hoppenstedt, 19:00 Uhr Keno, 20:30 Uhr Mojia, 22:00 Uhr Tiffany

Freitag, 24. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 20:00 Uhr Der Kieler-Woche-Förderverein präsentiert: Classic-Open-Air mit Conchita Wurst und dem Philharmonischen Orchester Kiel, 22:30 Uhr The Silverettes

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): 80s80s präsentiert: 20:00 Uhr 80s80s NDW LIVE präsentiert von Markus

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr H.E.A.T.

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr Victor, 19:10 Uhr Manic MC, 20:20 Uhr Smoothica, 21:30 Uhr Baltique, 22:45 Uhr Methods Of Massacre

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 23:00 Uhr Carolina

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 17:00 Uhr Rango, 18:30 Uhr Philou & Imono, 20:00 Uhr Carbon, 22:00 Uhr Daniel Jaeger

Woderkant Festival (Kiellinie): 17:00 Uhr Cinemagraph, 19:30 Uhr Simeon, 22:00 Uhr Rumba De Bodas

Samstag, 25. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein-Magazin präsentieren: 20:30 Uhr Tiffany

Fördebühne (Bernhard-Harms-Weg): delta radio präsentiert: 19:30 Uhr LUNA, 21:00 Uhr Alice Merton

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr t.b.a., 21:30 Uhr t.b.a.

Junge Bühne Kiel (Ratsdienergarten): 18:00 Uhr Okay.Cool, 19:10 Uhr Wasted Roads, 20:20 Uhr Lenz, 21:30 Uhr #Arrested, 22:45 Uhr Four Rooms

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 00:00 Uhr Caruso, 01:00 Uhr Black Stains, 02:00 Uhr Overdrive Sensation, 23:00 Uhr Powerhead

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 15:00 Uhr Dvnflx, 17:30 Uhr Gewinner Newcomercontest, 19:00 Uhr Vom Feisten, 21:00 Uhr Moglii, 22:00 Uhr Secret Headliner

Woderkant Festival (Kiellinie): 16:00 Uhr Zeno, 17:30 Uhr 3Moxx, 19:00 Uhr Jermaine Vita, 20:30 Uhr DJ Diamond, 22:00 Uhr Jerome

Sonntag, 26. Juni:

Rathausbühne (Rathausplatz): 20.00 Uhr Gil Ofarim

RADIO BOB! Rockcamp (Reventlouwiese): 19:00 Uhr The Pinpricks, 21:30 Uhr t.b.a.

Showbox in der Pumpe, Hassstr: 00:00 Uhr Anemoi, 01:00 Uhr Inner Axis, 02:00 Uhr Black Mammoth

Together Kiel meets Kieler Woche (Prinzengarten): 18:00 Uhr Rene Unger, 19:30 Uhr Tag Der Helden, 21:30 Uhr Liebe Leudde

Woderkant Festival (Kiellinie): 16:00 Uhr Ansa Sauermann, 18:30 Uhr Tiefblau, 21:00 Uhr Klan