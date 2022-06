The Blue Stones: neue Single „Don’t Miss“ ab sofort verfügbar

The Blue Stones melden sich mit ihrer neuen Single Don’t Miss zurück. Die Single ist über alle digitalen Plattformen verfügbar.

Das Video zu Don’t Miss gibt es ab sofort auf YoutTube:

The Blue Stones, alias Tarek Jafar und Justin Tessier, melden sich mit der neuen Sommer-Single Don’t Miss zurück, bevor sie am kommenden Freitag, den 10. Juni in Milwaukee und bis zum 23. Juli in Columbus eine US-Co-Headliner-Tour mit Des Rocs starten. Der Track, der von The Blue Stones mit Boonn (Grandson/Demi Lovato) produziert wurde, ist ab sofort über MNRK erhältlich.

Über die Single sagt das Duo: „Wir wollten, dass sich jeder Hörer genauso selbstbewusst fühlt wie wir, als wir diesen Song aufnahmen, und ihm ein Thema geben, mit dem er in seinen eigenen Errungenschaften schwelgen kann. Dieser Song ist das Grinsen, das du jedem schenkst, der denkt, dass du den Hype nicht wert bist.“

Die Blue Stones veröffentlichten im Frühjahr 2021 ihr hochgelobtes und für den Juno-nominiertes („Rock Album of the Year“) zweites Album Hidden Gems, das drei Top-5-Radiosingles in Kanada enthält, darunter auch Shakin‘ Off The Rust, die im vergangenen Jahr die meistgespielte Single in Kanada war und die Top 5 der Billboard-Radiocharts erreichte.

Während Shakin‘ Off The Rust wahrscheinlich dem Sound am nächsten kommt, den die Band auf ihrem 2019er Debüt Black Holes etablierte, das ihnen auch eine Juno-Nominierung einbrachte, repräsentiert es auch eine klare und tiefgreifende Entwicklung – strukturierter, vielschichtiger und selbstbewusster als alles zuvor, und legt einen Weg nach vorne fest, den sie auf ihrer kommenden LP noch weiter gehen wollen.

Im März und April diesen Jahres absolvierte das Duo eine erfolgreiche Europatournee mit umjubelten Shows in Hamburg, Berlin, München und Köln. Don’t Miss ist der erste Vorbote des dritten Blues Stones-Albums, das im Winter erscheinen wird.

The Blue Stones

Don’t Miss

Label: MNRK

VÖ: 03.06.2022