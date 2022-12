The Blue Stones: mit dem neuen Album „Pretty Monster“ im März/April 2023 auf Tour

Die zweiköpfige Alternative-Rock-Band, die vor allem für ihre mitreißenden Live-Auftritte bekannt ist, hat für das Frühjahr 2023 eine Rückkehr nach Großbritannien und Europa angekündigt. Die Pretty Monster Tour folgt genau ein Jahr nach ihrer äußerst erfolgreichen Hidden Gems UK + EU Tour im März/April dieses Jahres, die ausverkaufte Shows in Manchester, London, 2 Nächte in Amsterdam, Paris, Berlin, Prag und mehr beinhaltete.

29.03.2023 Köln – Gebäude 9

08.04.2023 Berlin – Frannz

10.04.2023 München – Storm

11.04.2023 Wien – Fluc

Tickets gibt es ab dem 07.12.2022 um 10 Uhr HIER!

Im Jahr 2023 wird die Band ihr von der Kritik hochgelobtes neues Album „Pretty Monster“ mit den Riff-getriebenen Singles Don’t Miss und What’s It Take To Be Happy? in Großbritannien und Europa vorstellen. Der Sänger und Gitarrist der Blue Stones, Tarek Jafar, über die anstehende Tournee: „Wenn wir neue Musik veröffentlichen, denken wir sofort daran, wie sie in Europa und Großbritannien ankommen wird. Wir fühlen uns diesen Orten sehr verbunden, und unsere Fans dort haben uns unglaublich unterstützt. Wir wollten ihnen ein Album bieten, das für immer in Erinnerung bleibt, und eine Show, die sie nie vergessen werden. Niemand sollte diese Shows verpassen, denn das ist eine Seite von uns, die man noch nie gesehen hat.“

Anfang des Jahres gingen Tarek und Justin für 35 Tage ins Studio in Kingston, Ontario, um für den Release Pretty Monster zu schreiben und aufzunehmen. Dabei arbeiteten sie mit einigen ausgewählten Produzenten zusammen, darunter Boonn (grandson/Demi Lovato), mit dem sie bei Don’t Miss zusammenarbeiteten, und der mehrfache GRAMMY-Preisträger Joe Chiccarelli (The White Stripes, The Strokes, Spoon), um ihren Sound weiter auszubauen, während sie weiterhin jeden Track mit der gleichen ungebremsten Leidenschaft und dem freudigen Abenteuergeist füllen, für den ihre Live-Auftritte bekannt geworden sind. Zum Album fügte Tarek hinzu… „‚Pretty Monster‚ ist ein Album, das dem kontrollierten Chaos gewidmet ist. Es ist eine ungezähmte Bestie, die in einem schönen Äußeren steckt.“