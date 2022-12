Crown The Empire: veröffentlichen neuen Track „Immortalize“

Das moderne Post-Metalcore-Quartett Crown The Empire hat seine brandneue Single Immortalize veröffentlicht. Der neue Track folgt direkt auf die 2022 Tour-Highlights der Band, darunter die The Fallout 10 Year Anniversary Tour im Sommer, eine der erfolgreichsten Headline-Touren der Band in ihrer Karriere, und die Herbst-Etappe der Knotfest Roadshow als Support von Slipknot und Ice Nine Kills. Immortalize wurde von Zach Jones (Fever 333, Poorstacy, Scene Queen, Nova Twins) produziert und abgemischt und zeichnet sich durch den charakteristischen Sound der Band aus, der aus massiven und kantigen Riffs, hymnischen Melodien und mitreißenden elektronischen Elementen besteht.

„In Immortalize geht es um die Angst, vergessen zu werden, wenn wir sterben. Es hinterfragt die Sterblichkeit, die Existenz eines höheren Wesens und den Kampf, einen Sinn im Unvermeidlichen zu finden“, so Sänger Andy Leo. „Zeit ist die einzige Währung, die nicht ersetzt werden kann, und es gibt keine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir ein Vermächtnis hinterlassen, das es wert ist, dass man sich daran erinnert. Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, unsere Spuren zu hinterlassen, bevor wir für immer verschwunden sind.“

Hört euch hier den neuen Song an:

Crown The Empire haben sich in den letzten zehn Jahren zu einer festen Größe in der Rockwelt entwickelt. Sie haben die Bühne mit Slipknot, A Day To Remember, Dance Gavin Dance, Black Veil Brides, Falling In Reverse, Underoath und vielen anderen geteilt. Bis heute hat die Band vier Studioalben veröffentlicht – The Fallout (2012), The Resistance: Rise Of The Runaways (2014), Retrograde (2016) und Sudden Sky (2019) – und erhielt dafür Lob von Alternative Press, Billboard, Kerrang!, Nylon, Rock Sound und vielen anderen. Ihr beeindruckender Katalog hat ihnen 675 Millionen Streams weltweit und 130 Millionen YouTube-Aufrufe eingebracht.

Crown The Empire sind Andy Leo (Gesang), Brandon Hoover (Gitarre), Hayden Tree (Bass/Gesang) und Jeeves Avalos (Schlagzeug).

Mehr Infos zu Crown The Empire:

Website | Facebook | Instagram