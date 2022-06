Crown The Empire: neuer Clip zu „Johnny’s Revenge“ (Reimagined)

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums The Fallout haben die Genre-prägenden Metaller von Crown The Empire eine Neuinterpretation ihres Songs Johnny’s Revenge (mit Unterstützung von Spencer Charnas von Ice Nine Kills, Dave Stephens von We Came As Romans und Craig Owens von D.R.U.G.S.) veröffentlicht.

The Fallout 10 Year Anniversary Tour unterwegs, die sie gemeinsam mit D.R.U.G.S., The Word Alive und Until I Wake absolvieren. Sieben US-Stationen umfasst die Reise noch, bevor sie am 3. Juli in San Antonio, TX endet. Für Fans, die die Anniversary Tour verpasst haben, bieten Crown the Empire in Zusammenarbeit mit Fly Machine einen Livestream der Show am 1. Juli in der White Oak Music Hall an.