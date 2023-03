Crown The Empire: teilen neue Single & Clip „Black Sheep“

Das Post-Metalcore-Quartett Crown The Empire veröffentlicht die nächste Single aus ihrem kommenden (mittlerweile fünften) Studioalbum Dogma, das am 28. April über Rise Records erscheint. Black Sheep gesellt sich zu den bereits veröffentlichten Songs Dogma, Immortalize, In Another Life mit Courtney LaPlante von Spiritbox und Dancing With The Dead.

„Wir haben mit den bisher veröffentlichten Singles viele anspruchsvolle Ideen in Angriff genommen, aber mit Black Sheep wollten wir zurück zum Urpsrung, unseren frühen Tagen als Band. Als wir zusammen in einer Garage spielten und Songs mit einer „Fick dich“-Einstellung machten, einfach nur um des Machens willen“, erzählt Sänger Andy Leo. „Wir haben diesen Geist mit Black Sheep am Leben erhalten und wollen eine 3 Minuten / 52-Sekunden-Energie bieten, die die jungen Crown geliebt hätten. We hope you love it too.“

