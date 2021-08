Crown The Empire: veröffentlichen neuen Song „In Another Life“ feat Courtney LaPlante (Spiritbox)

Crown The Empire haben heute ihren brandneuen Track In Another Life veröffentlicht. Der Song enthält einen Gastauftritt von Courtney LaPlante von Spiritbox, der den Sound von Crown The Empire mit seinen massiven, kantigen Riffs, der treibenden, schweren Rhythmusgruppe und dem fesselnden Wechselspiel zwischen Hell und Dunkel von Andy Leos Clean Vocals und Hayden Trees Schreien perfekt ergänzt:

Sänger Andy Leo über die Entstehung des Songs:

“In Another Life war der erste Song, den wir während der Arbeit an unserem neuen Album im Studio geschrieben haben. Die Idee entstand, weil ich mich mit einem Freund darüber unterhielt, dass wir beide während der Pandemie gerade eine ernsthafte Beziehung hinter uns gelassen hatten. Diese Beziehungen, die einst tröstlich und sicher waren, fühlten sich jetzt beengend an. Durch COVID geriet mein Leben völlig aus den Fugen, und ich bekam sehr wenig Schlaf. Meine gesamte Identität war so sehr mit meiner Fähigkeit zu singen und durch die Welt zu touren verbunden, dass ich mich wie ein Geist fühlte, als mir das genommen wurde. Im Laufe des nächsten Jahres begann ich, verrückte Träume zu haben und seltsame Dinge in meinem Haus zu sehen. Eines Nachts sah ich Füße, die die Treppe hinauf- und hinunterliefen, aber ich wischte es beiseite und sagte mir, dass ich es mir nur einbildete. Aber in einer anderen Nacht kam mein Produzent vorbei und erwähnte, dass er ein Mädchen die Treppe rauf und runter laufen sah. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass in meinem Haus eine Schauspielerin aus den 1920er Jahren gewohnt hatte. Sie war eine große Partygängerin, schlief nur wenige Stunden und war sogar fast so alt wie ich als sie starb. Ich habe mich mit ihrer Geschichte sehr verbunden gefühlt und sie hat mich zu diesem Song inspiriert.

Wir dachten, Courtney von Spiritbox wäre die perfekte Besetzung für einen Gastbeitrag, und sie hat es geschafft. Wir sind so begeistert, dass sie bei In Another Life dabei ist.“

Courtney LaPlante fügt hinzu:

„Ich freue mich, dass ihr diesen neuen Song hören könnt, und bin glücklich, ein Teil davon zu sein. Er hat sich in den letzten vier Monaten in meinem Kopf festgesetzt. Jetzt ist es Zeit, dass er sich in eurem festsetzt!„