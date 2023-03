Crownshard: veröffentlichen das Musikvideo zu „Healed By The Hell“

Die italienische Death Metal-Band Crownshard hat den neuen Track Healed By The Hell veröffentlicht, der von ihrer kommenden EP Awareness stammt. Mit dem neuen Album taucht die Band tief in das Konzept der Suche nach Bewusstsein ein, trotz der dunklen Wendungen, die die Reise nehmen kann. Die verdrehte Wendung dieser besonderen Reise ist der letzte Song der EP: Healed By The Hell. Nach einer langen und mühsamen Suche kann man mit zu vielen Schwierigkeiten konfrontiert werden, um damit fertig zu werden, und aufgrund der Natur der Reise kann man einer persönlichen Hölle begegnen. Healed By The Hell fängt diese dunkle Wendung perfekt ein, weil es auch eine Wiedergeburt aus der Not heraus einführt, die von der rauen Umgebung geprägt ist, der wir alle auf unseren Reisen ausgesetzt sind.

Seht euch hier das Video zu Healed By The Hell an:

Crownshard zeigen eine epische Reise zur Selbsterkenntnis, indem sie verschiedene Erfahrungen auf dem Weg der Suche nach Bewusstsein einbeziehen. Die Texte von Awareness handeln von Selbstmord, Rache, Versagen, Depression und Verderben, wiederkehrende Realitäten der menschlichen Existenz, in denen Bewusstsein wiederentdeckt werden könnte.

Als Hommage an die frühen Wurzeln des Extreme Metal wird die EP Awareness am 14. April erscheinen. Old-School-Fans des Extreme Metal werden Crownshards unverfälschtes rohes Angebot an die heutige Extreme-Metal-Landschaft zu schätzen wissen.

Awareness Tracklist:

1. There Is Nothing Left

2. Feeling Still Cursed

3. Mankind Has Failed

4. Eternal Timeless Fall

5. Healed By The Hell

Crownshard entstanden Ende 2016 aus einer Idee des Gitarristen und Sängers Cesare Fioriti, der gleich seinen Bruder Edoardo am Bass und Schlagzeuger Riccardo Bonini in das Line-Up einbezog. Das Trio arbeitete an mehreren neuen Songs, von denen fünf ausgewählt wurden, um auf der ersten selbstbetitelten und selbstproduzierten EP enthalten zu sein, die am 23. März 2018 veröffentlicht wurde. Im Sommer desselben Jahres stellte sich Manuel Rizzolo als zusätzliche Gitarre für Konzerte. Im Herbst 2018, nach dem Rücktritt von Bassist Edoardo, stieß Saverio Rossi zur Band. Die kommende EP Awareness wurde bereits 2022 aufgenommen.

Awareness wurde von Cesare Fioriti und Crownshard produziert; gemischt und gemastert von Cesare Fioriti im CeceRock Studio. Das Artwork wurde von Cesare Fioriti entworfen. Das grafische Layout wurde von Gloria Motta erstellt. Das Video zu Healed By The Hell ist von Frank Morri.

Crownshard sind:

Cesare Fioriti – Gesang, Gitarre

Manuel Rizzolo – Gitarre

Saverio Rossi – Bass

Riccardo Bonini – Schlagzeug

Crownshard online:

Facebook

Instagram