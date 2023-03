Gozu: kündigen ihr fünftes Album „Remedy“ für den 19.05.2023 an

Die aus Boston, MA stammenden Gozu – Marc Gaffney (Gesang/Gitarre), Joseph Grotto (Bass), Doug Sherman (Lead Guitar) und Seth Botos (Drums) – sind zurück am Riff mit ihrem fünften Longplayer Remedy.

Das Album erscheint am 19. Mai über Blacklight Media / Metal Blade. Vorbestellungen sind hier möglich: blacklightmediarecords.com/gozu

Schaut euch jetzt das Video zu Tom Cruise Control an, und zwar hier:

„Tom Cruise Control will take you riding into the danger zone“, sagt die Band dazu.

Die Platte wurde von Dean Baltulonis (Death Ray Vision, The Hope Conspiracy) in den Wild Arctic Studios in Portsmouth, New Hampshire gemischt und gemastert. Das Album wird über Digital/Streaming, CD und Vinyl erhältlich sein. Die US-Vinyl-Variante wird Blue/White Melt sein, während die europäische Vinyl-Variante Red/Black Melt sein wird.

Zum Album selbst sagen Gozu: „A wise man said, ‚To rock is human, to roll is divine. Gozus Remedy should be cranked at full volume, all the time!“

Remedy Tracklist:

1. Tom Cruise Control

2. CLDZ

3. Rambo 2

4. Joe Don Baker

5. Pillow Talk

6. The Magnificent Muraco

7. Ben Gazzara Loves No One

8. Ash

9. The Handler

About Gozu:

Das ist Gozus Welt, wir leben nur darin. Angesichts der Tatsache, dass es fünf Jahre her ist, seit das Bostoner Quartett das monströse Equilibrium veröffentlicht hat, ist die Rückkehr mit Remedy eine verdammt gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass jeder – ob er sie zuvor gekannt hat oder nicht – erkennt, dass sie vielleicht der knallharteste amerikanische Rock sind, denn sie haben alles auf das nächste Level gebracht.

Die Band wollte ein sehr schweres Groove-orientiertes Album mit Mitsingrefrains. „Wir wollten euch auch akustisch in die Brust treffen, wie eine Dreierkombination, links-rechts-links, wie Micky Ward. Harmonien und Melodien waren etwas, auf das wir wirklich geachtet haben und wo wir glänzen wollten, und fette Gitarrentöne, treibender Bass und Schlagzeug wurden unter die Lupe genommen.“

„Es gibt eine gewisse Reife, gemischt mit einem kindlichen Enthusiasmus, Musik zu spielen, und wir alle sind jetzt bessere Instrumentalisten als bei Equilibrium„, sagt Sänger/Gitarrist Marc Gaffney. „Wir haben alle versucht, darauf zu achten, was uns Spaß macht, aber noch mehr, was uns keinen Spaß macht. Musik zu spielen ist ein Geschenk, und wenn es zu A Nightmare on Elm St Part 37.3 wird, ist es aus mit dir.“ Das Ergebnis sind neun Tracks mit ihrer unverkennbaren Kombination aus fuzzigen, 70er-Jahre-inspirierten Riffs, satten, eingängigen, Grunge-esken Gesangsmelodien und einem Hauch von trippiger Psychedelia der alten Schule, geschrieben und gespielt mit größter Leidenschaft und Begeisterung, die alles andere in ihrem Katalog in den Schatten stellt. „Die Band wollte ein sehr schweres, groove-orientiertes Album mit mitsingbaren Refrains. Wir wollten auch klanglich auf die Brust schlagen, wie eine Dreier-Kombination, links-rechts-links, wie Micky Ward. Harmonien und Melodien waren etwas, auf das wir wirklich geachtet haben und das glänzen sollte, und dicke Gitarrentöne, treibende Bässe und Schlagzeug standen auf dem Prüfstand.“

Ein Element, das der Band einen Kick in die Hose gab, als sie mit Remedy begann, war Schlagzeuger Seth Botos, der sich Gaffney, Gitarrist Doug Sherman und Bassist Joe Grotto anschloss. „Seth bringt eine so tadellose Arbeitsmoral und Frische in die Band, dass es ansteckend war. Er ist der köstliche frische Wind, den die drei alten Männer brauchten. Er erinnert uns an einen jungen Kevin Bacon/Wayne Rooney.“ Das Vorspielen von Schlagzeugern verschlang einen Teil der Zeit, die zwischen den Aufnahmen verstrich, aber wie bei so vielen Bands war COVID das größte Hindernis, das den gesamten Prozess verlangsamte.

Die Aufnahmen mit dem fünften Ehrenmitglied von Gozu, Produzent/Engineer Dean Baltulonis (Death Ray Vision, The Hope Conspiracy) in den Wild Arctic Studios in Portsmouth, New Hampshire, waren anders als alles, was die Band zuvor erlebt hatte. Botos hat sein Schlagzeug in nur anderthalb Tagen eingespielt und alle Vorschläge seiner Bandkollegen aufgegriffen, um ihnen seinen eigenen Stempel aufzudrücken, was die Tatsache widerspiegelt, dass sie alle mehr denn je in den Prozess investiert haben.

Die Band hofft natürlich, mit dem Album auf Tour gehen zu können, nachdem sie so lange nicht mehr unterwegs war, und sie würden sich freuen, wenn sie die Bühne mit Bands teilen könnten, die sie bewundern. Auf die Frage, welche anderen unerfüllten Ziele sie zu diesem Zeitpunkt haben, antwortet Gaffney ohne zu zögern: „Immer besser zu werden, besser zu schreiben, besser zu spielen, alles zu genießen, was uns geboten wird, und es auszunutzen. Ich denke, wir setzen uns immer Ziele, damit wir nicht stagnieren oder glauben, dass wir nicht mehr erreichen können. Das Ziel sollte immer sein, Spaß zu haben, sich auszutoben und die Musik die Menschen befreien zu lassen. In dem Moment, in dem wir aufhören, uns Ziele und Herausforderungen zu setzen, haben wir versagt.“

