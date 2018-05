“Mit dem nötigen Druck werden lebensnotwendige Funktionen reanimiert!“

Artist: Gozu

Herkunft: Boston, USA

Album: Equilibrium

Spiellänge: 49:03 Minuten

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Stoner Rock

Release: 13.04.2018

Label: Metal Blade Records



Link: https://www.facebook.com/GOZU666/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Marc Gaffney

Gitarre – Doug Sherman

Bassgitarre – Joe Grotto

Schlagzeug – Mike Hubbard



Tracklist:

Ricky „The Dragon“ Steamboat The People vs. Mr. T King Cobra Manimal They Probably Know Karate Prison Elbows Stacy Keach Ballad of ODB

Klassische Rockwurzeln dringen in Progressive Rock bzw. Metal Schichten. Die vier Männer aus Bosten hauen mittlerweile seit 2009 diese Riffs aus ihren Kanonenläufen. Unter dem Titel Gozu erschaffen sie einen Sound aus Stoner-Fuzz-Riffs, wie aus den 70ern, dem Grunge-Dreck der 90er und etwas räudigem Rock’n’Roll der Neuzeit. Das letzte Werk Revial hat dabei bemerkenswerte Duftnoten versprüht. Das neueste Werk Equilibrium aus dem April dieses Jahres präsentiert Gozu noch mehr als Einheit und setzt verstärkt auf starke Gitarren von Sänger Marc Gaffney und Doug Sherman. Die acht Stücke kommen auf 49 Minuten und würde man nicht zwingend bei Metal Blade Records vermuten. Dass die Herrschaften des Labels jedoch mit den Amerikanern einen guten Riecher hatten, beweisen gleich die ersten beiden Kracher Ricky „The Dragon“ Steamboat und The People vs. Mr. T. Letzterer groovt gewaltig und zieht gewaltig an den Nackenmuskeln.

Das Album ist nicht nur das eingängigste und unmittelbarste in ihrer Karriere, es offenbart die Vorliebe der Musiker für Popmusik, ohne dieser zu offensichtlich einen hohen Stellenwert zu geben. Das Wüstenfeeling pulsiert in den Adern, während krächzende Gesänge in äußerst clean gehaltene vordringen. Nicht weniger spannend King Cobra oder Prison Elbows. Gesanglich macht Frontmann Marc Gaffney nicht zwingend jeden zugänglich. Das braucht auch nicht – wer will schon den Grunge Stoner Mix mainstreamtauglich machen? Gozu hätten jedenfalls das Potenzial dafür, auch wenn das Artwork wohl einige Käufer abschrecken würde. Manchmal bewirken die kleinen Dinge im Leben Wunder – genau auf dieser Grundlage arbeitet das Quartett. Nicht immer ist der komplizierte Weg der Schlüssel zum Erfolg, sondern der eingängige, der den Hörer an die eigene Kunst bindet. Das haben die Haudegen aus Boston verstanden und präsentieren mit Equilibrium ein weiteres Stoner Groove Monster.