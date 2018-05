Die schwedischen Classic Rock-Connoisseure GRAVEYARD veröffentlichen heute ihr mit Spannung erwartetes Comeback-Album »Peace« via Nuclear Blast.

Das lächerlich lustige Unboxing Video dazu gibt es hier zu sehen:

ICYMI: Schaut euch das vor Kurzem veröffentlichte Musikvideo zu ‚Please Don’t‘ hier an:



‚The Fox‘ seht ihr hier:

More on »Peace«:

Album trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7quwt4MIkwA

»Peace« kann in verschiedenen Formaten bestellt werden:

http://nblast.de/GraveyardPeace

Sichert euch das Album jetzt via Spotify: http://nblast.de/GraveyardPeacePresave

Hört euch ‚Please Don’t‘ in der NB Novelties Playlist an: https://open.spotify.com/user/nuclearblastrecords/playlist/6aw9wiedFzzhJiI96DhNhw

Die Nuclear Blast Mailorder Edition enthält sowohl die CD als auch eine rote 7″-Vinyl-Single mit zwei exklusiven, bisher unveröffentlichten Non-Album-Tracks (‚Headache City‘ und ‚Something Else‘). Außerdem erscheint das Album als Digipak-CD sowie auf schwarzem, gelbem, beigem, weißem, blauem sowie transparentem Vinyl.

»Peace« – Tracklist:

01. It Ain’t Over Yet

02. Cold Love

03. See The Day

04. Please Don’t

05. Del Maniac

06. The Fox

07. Walk On

08. Bird Of Paradise

09. A Sign Of Peace

10. Low (I Wouldn’t Mind)

GRAVEYARD live:

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

15./16.06. S Norrköping – Metallsvenskan

17.06. F Brétigny-Sur-Orge – Download Festival

21. – 23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

14.07. NL Weert – Bospop

21.07. S Stockholm – Ullevi (w/ GUNS N‘ ROSES)

28.07. S Öland – Borgholm Brinner

08. – 11.08. D Eschwege – Open Flair Festival

08. – 11.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Peace over Europe 2018

+ BOMBUS

20 sept Columbia Club / Berlin (D)

22 sept Täubchenthal / Leipzig (D)

23 sept Futurum / Prague (CZ)

25 sept Arena Wien / Wien (AT)

26 sept A38 / Budapest (HUN)

28 sept Zona Roveri / Bologna (IT)

29 sept Bloom / Mezzago (IT)

2 oct Technikum / München (D)

3 oct Zoom / Frankfurt (D)

4 oct Garage Kleiner Klubb / Saarbrücken (D)

5 oct Im Wizemann / Stuttgart (D)

6 oct Den Atelier / Luxembourg (LU)

10 oct Ancienne Belgique / Brussels (BE)

11 oct De Oosterpoort / Groningen (NL)

12 oct Melkweg Max / Amsterdam (NL)

13 oct Luxor / Cologne (D)

Peace over UK 2018

(support TBA)

30 nov Leadmill / Sheffield

1 dec The Key Club / Leeds

2 dec Rescue Rooms / Nottingham

3 dec G2 / Glasgow

5 dec Scala / London

6 dec Manchester Academy / Manchester

7 dec Birmingham 02 Academy 2 / Birmingham

8 Dec The Thekla / Bristol

Line-up:

Joakim Nilsson | Gesang, Gitarre

Truls Mörck | Bass

Oskar Bergenheim | Schlagzeug

Jonatan Ramm | Gitarre

