In zwei Monaten findet zum ersten Mal Borgholm Brinner statt, das bandeigene Sommerfestival von IN FLAMES im historischen Schloss Borgholm auf der Insel Öland/Schweden. Mittlerweile ist es nicht mehr lang bis zum 27. und 28. Juli und somit freut sich die Band, die letzten beiden Acts für ihr Festival präsentieren zu können:

SATYRICON und DARK TRANQUILITY!

IN FLAMES-Sänger Anders Fridén kommentiert die neuesten Bestätigungen: „Wir freuen uns, die letzten Ergänzungen ankündigen zu können, die das Programm unseres Festivals Borgholm Brinner diesen Juli vervollständigen. Bitte begrüßt unsere Brüder in DARK TRANQUILLITY, mit denen wir zum ersten Mal seit Jahren wieder die Bühne teilen, und unsere Freunde in SATYRICON. Wir können es kaum erwarten, die Energie all dieser Künstler in einer so einzigartige Location wie dem Schloss Borgholm zu erleben. Das wird ein unvergessliches Wochenende!“

SATYRICON ist eine der bedeutendsten Bands der norwegischen Szene, die den Stil des Black Metals der 90er Jahre nachhaltig geprägt hat. Die Osloer Band hat die Welt auf norwegischen Black Metal aufmerksam gemacht, in den letzten Jahren jedoch immer mehr einen eigenen Stil entwickelt. Ihr neuntes Album wurde Ende 2017 veröffentlicht und von Blabbermouth mit 9/10 Punkten als „Game Changer“ bezeichnet. Nun kehren Satyr und Frost auch im Borgholm Schloss ein!

DARK TRANQUILLITY stammen aus derselben Heimatstadt wie Headliner und Festivalgastgeber IN FLAMES und gelten als einer der Pioniere der Göteborg Metalszene. Nachdem sie in den späten 80ern fünf Jahre lang mit Anders Fridén als Leadsänger die Melodic Death Metal-Szene prägten, wird es nun Zeit, dass IN FLAMES und DARK TRANQUILLITY sich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die Bühne teilen. Die fünf aktuellen Mitglieder (mit Leadsänger Mikael Stanne) touren durch die ganze Welt und bespielen die großen Bühnen mit ihren elf (!) gefeierten Studioalben. Wir freuen uns auf eine weitere Göteborg-Ergänzung zum Öland Festival im Juli!

Tickets, VIP und mehr Infos unter www.BorgholmBrinner.se!

Das aktuelle Line-Up für das IN FLAMES-Sommerfestival BORGHOLM BRINNER liest sich wie folgt:

Freitag, 27. Juli:

IN FLAMES

DARK TRANQUILLITY

RAISED FIST

DANKO JONES

COMEBACK KID

Samstag, 28. Juli:

IN FLAMES

SATYRICON

BULLET FOR MY VALENTINE

GRAVEYARD

TRIBULATION



Seit ihrer Gründung in Göteborg im Jahr 1990, gelangen IN FLAMES sieben Einstiege in die Top 10 und zwei Nummer 1 Hits. Seit den Neunzigern sind sie bekannt als die Väter des Melodic Death Metals und prägende Kraft des “Gothenburg Sounds”, der vielen Genres den Pfad ebnete. Mit 12 Studioreleases und Millionen verkaufter Alben ist die Band zu einer unaufhaltsamen Kraft geworden, die bereits die Bühne teilte mit METALLICA, JUDAS PRIEST oder IRON MAIDEN und auf den größten Musikfestivals der Welt einen Headlineslot spielte.

Das 2016 veröffentlichte »Battles« wurde von Howard Benson produziert und stieg in viele Top 10 Charts auf dem ganzen Planeten ein, darunter auch auf Nummer 6 in Deutschland.

