Am 13. April wird das Bostoner Rock/Metal Outfit GOZU sein neues Album ‚Equilibrium‚ über Blacklight Media Records veröffentlichen. Ein erstes Preview auf ‚Equilibrium‚, das Video zur neuen Single ‚Ricky ‚The Dragon‘ Steamboat‘ (Regisseur: Tony Simone, Zenbeast Audio / facebook.com/ZenBeastAudio), kann sich jetzt hier angesehen werden: blacklightmediarecords.com/gozu – dort kann man das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

–CD

–180g black vinyl + download card

–sky-blue marbled vinyl + download card (limited to 300 copies – USA exclusive)

–magenta marbled vinyl + download card (limited to 200 copies – USA exclusive)

–transparent petrol blue vinyl + download card (limited to 200 copies – EU exclusive)

–olive/black marbled vinyl + download card (limited to 200 copies – EU exclusive)

* exclusive bundles with a shirt, plus digital options are also available!

GOZU aus Boston hauen mittlerweile seit 2009 jene Form von klassischem Rock mit Wurzeln in den psychedelischen 1960ern heraus, die in den vergangenen paar Jahren durch Stoner-Fuzz-Riffs wie aus den 70ern, dem Grunge-Dreck der 90er und etwas räudigem Rock’n’Roll wieder salonfähig geworden ist. ‚Revival‚ von 2016 zeigte die Band von einer neuen, aggressiveren Seite und wurde lässig zum zwingendsten, spannendsten, ja schlichtweg geilsten Album ihrer Karriere – doch mit ‚Equilibrium‚ setzen die Jungs noch einen drauf! „Wir wollten mit diesen Songs einen Nerv treffen, die Leute zum Arschwackeln bringen und ihnen einfach bewusstmachen, dass sie das Leben genießen sollen„, sagt Gitarrist und Sänger Marc „Gaff“ Gaffney, der die Gruppe mit Lead-Gitarrist Doug Sherman gründete. Das neue Album zehrt insbesondere davon, dass die Band im Zuge von ‚Revival‚, noch enger zusammengewachsen ist, denn das war das erste Album mit den beiden Neuen, Drummer Mike Hubbard und Bassist Joseph Grotto. Weiterhin haben GOZU wieder mit ‚Revival‚ Produzent Dean Baltulonis (Hatebreed/Goes Cube/The Hold Steady) in den Wild Arctic Studio in Portsmouth, New Hampshire, zusammengearbeitet. Das Album ist mit Sicherheit das eingängigste und unmittelbarste bislang und bringt die Vorliebe der Band für Popmusik zum Vorschein, ohne andere vitale Elemente ihres Sounds zu vernachlässigen.

‚Equilibrium‚ track-listing:

1. Ricky „The Dragon“ Steamboat

2. The People vs. Mr. T

3. King Cobra

4. Manimal

5. They Probably Know Karate

6. Prison Elbows

7. Stacy Keach

8. Ballad of ODB

GOZU line-up:

Marc Gaffney – guitar and vocals

Joe Grotto – bass

Mike Hubbard – drums

Doug Sherman – lead guitar and sounds



