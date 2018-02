“Jetzt wird es schmutzig, jetzt wird es laut!“

Artist: Coldside

Herkunft: USA

Album: Fuck Your System

Spiellänge: 28:02 Minuten

Genre: Hardcore

Release: 19.01.2018

Label: Strength Records, Cargo

Bandmitglieder:

Gesang – Chewface

Gesang – Opie

Gitarre – Rob

Bassgitarre – Alan

Schlagzeug – Waynus

Tracklist:

Fuck Your System Forever (featuring Roger Miret) Defeated Ready For War Street Warriors (featuring Greg Huff) United States Of Regression (featuring Skam Dust) Lions Pride Full Of Rage (featuring Scopese and Nom) I’ve Had Enough (featuring Pat Edge, originally by Slapshot) Paid Our Dues

Coldside versprühen weiter Street-Punk sowie Hooligan Feeling in ihrem stimmungsvollen Hardcore. Das neue Album hört auf den provokanten Titel Fuck Your System. Dahinter verbergen sich zehn Hymnen, denen bereits nach 28 Minuten die Luft ausgeht, denn dann ist der Silberling bereits am Ende angekommen. Nach zwei selbst produzierten EP´s und Alben die fünfte Duftnote der Amerikaner. Outcasts, Thugs And Outsiders von 2015 ist somit abgelöst. Ob die Hardcorefraktion unter unseren Lesern jedoch was zu Jubel hat, werden wir gleich erfahren.

Die kurzen Nummern werden mit dem Titeltrack Fuck Your System begonnen und sollen natürlich schnell hängen bleiben – und haben auch dafür Potenzial. Das Problem bleibt nur, das die Hits auch schneller wieder aus den Augen geraten, als es Coldside recht sein dürfte. Die Anti Geste zu Beginn basiert auf Hardcore und Punk Strukturen, die man alles andere als neu bezeichnen darf. Das Quintett versucht schnell zu zünden, bleibt mit eben Fuck Your System verdammt schnell im Stacheldraht hängen und riskiert einen feuchten Abgang in einem dieser Tage vollgelaufenen Graben. Gut, das schnell Forever folgt, der einen Weg findet, um besser im Hirnkasten zu bleiben. Trotzdem kann man die Handschrift nicht als innovativ bezeichnen im Prinzip weiß man von der ersten Sekunde an, wohin die Reise geht. Pluspunkt von Coldside ist, dass sie nicht nur knüppeln können, sondern auch ein gutes Händchen für melodische Riffs besitzen.

Den Hörer bei der Stange halten heißt wohl diese Taktik, die Defeated, Lions Pride oder Paid Our Dues gut beherrschen. Fuck Your System wird man durch die kurze Spielzeit nicht überdrüssig – immer dann, wenn einzelne Werke anfangen zu nerven, gibt es den nächsten meist besseren Schlag. Daher kann das Motto vom Regen in die Traufe sehr gut angewandt werden. Wie bei einem Verkehrsunfall muss man einfach hinsehen. Laut aufgedreht scheppern Ready For War und Co. beachtlich, das muss man fairerweise positiv stehen lassen. Falls jemandem zum Tanzen zumute ist, nehmt doch Street Warriors. So negativ, wie die letzten Zeilen auch klingen, im Prinzip soll nur auf den Punkt gebracht werden, dass es bei diesem Geschoss um einen soliden Metallkörper geht, der glattpoliert immer noch ein Opfer findet. Für größere Schandtaten jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft besitzt!

Coldside - Fuck Your System Fazit: Fuck Your System kann man machen, wenn man Hardcore mag und die Punk Attitüde zu jeder Zeit mitschwingen darf. Diese Welt ist und bleibt grausam, das haben Coldside früh verstanden und versuchen euch das noch mal unter die laufende Nase zu halten. Neben Höhepunkten wie Forever oder Full Of Rage warten leider viel zu platte Passagen. Daher nur ein magerer Durchschnitt im großen Genreteich.



Anspieltipps: Fuck Your System und Street Warriors Rene W. 6.9 2018-02-25 6.9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

