Equilibrium: kündigen Album „Equinox“ und Single „I’ll Be Thunder“ an

Die Pioniere des cineastischen Folk-Metal, Equilibrium, freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr neues Studioalbum Equinox am 28. November über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Zudem haben sie ihre feurige neue Single I’ll Be Thunder zusammen mit einem rohen, erdigen Performance-Video veröffentlicht.

Equilibrium kommentierten: „I’ll Be Thunder ist ein sehr impulsiver Song, der die experimentelle und kompromisslose Seite von Equilibrium zeigt. Deshalb haben wir versucht, dies mit einem einzigartigen, archaischen Performance-Video zu unterstreichen. Das gesamte visuelle Konzept, das Bühnenbild und die Kostüme wurden erneut von Jessica Rösch handgefertigt. Ich liebe diesen Song, denn während mir die Noten intuitiv in den Sinn kamen, handelt der Text von Selbstermächtigung, dem Loslösen von Einschränkungen und dem Annehmen der eigenen wahren Stärke und Authentizität. Es ist auch der perfekte Moment, um unser kommendes Album Equinox anzukündigen, in dem es um Authentizität, die Wiederverbindung mit unserer eigenen Kunst und deren Wiederentdeckung geht. Dieser Prozess hat lange gedauert, da in den letzten Jahren in der Geschichte von Equilibrium viel passiert ist. Es repräsentiert die hellen und dunklen Seiten unserer Musik und wir können es kaum erwarten, das Ganze mit der Welt zu teilen und dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Das Album enthält alle cineastischen, folkigen, harten und sanften Elemente, die ein Equilibrium-Album haben sollte.“