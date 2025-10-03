Once Around: melden sich mit „Back In The Game“ zurück – mehr als nur ein Comeback

Mit ihrer neuen Single Back In The Game liefern Once Around nicht einfach nur ein Comeback, sondern ein kraftvolles Statement. Frontmann Sebastian James bewegt sich stimmlich zwischen Wut und Erlösung, während Wrath Starz und Chase Kendall an den Gitarren eine Wand aus Sound erschaffen, die mit jedem Schlag lodert.

Das Rückgrat der Band bildet Delaney Jaster am Schlagzeug – sein treibender Puls macht deutlich: Diese Band kennt keinen Stillstand, kein Aufgeben, sondern verwandelt jeden Rückschlag in einen neuen Aufstieg.

Der Song bringt das Wesen von Once Around auf den Punkt: roh, theatralisch und zutiefst menschlich. Die Zeile „When I die I’ll be remembered by the noise in my veins“ ist mehr als nur ein Text – sie ist das Manifest einer Band, die für die Bühne lebt und für jene Katharsis, die nur Rock’n’Roll erschaffen kann.