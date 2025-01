Easter-Cross 2025: erste Infos zur diesjährigen Auflage

Die Oberndorfer Musikinitiative e.V. hat folgende Neuigkeiten für euch:

„Nachdem im letzten Jahr das Easter-Cross seinen 30sten Geburtstag eher leise gefeiert hat, sind bei der 2025er-Auflage jetzt wieder die Bands dran – und das umso lauter: Die Emil Bulls feiern ihr 30-jähriges Bandbestehen ebenso in Oberndorf auf der Bühne wie die Jungs von Comeback Kid das 20ste Jubiläum des Erscheinens ihrer Hammerplatte Wake The Dead. Abgerundet wird das Ganze von den Co-Headlinern von Any Given Day und Equilibrium – und natürlich einer ganzen Menge (insgesamt 14) Bands nationaler und internationaler Güteklasse Eins. Nachdem wir letztes Jahr ja ordentlich an der Preisschraube haben drehen müssen, ist es auch schön, gegen den allgemeinen „Alles Teurer“-Trend mal sagen zu können: Bei uns nicht, der Preis bleibt gleich. Die einzigen Sorgenfalten auf unserer Stirn kommen bis dato von einer dicken Baustelle an der direkten Anfahrtsstraße vor der Neckarhalle. Keine Sorge: Lauter wird auf alle Fälle das Easter-Cross, nur das mit dem Parken nicht so komfortabel wie gewohnt. Aber auch dafür arbeiten wir an einer fußschonenden Lösung.“

Wann: Ostersamstag & Ostersonntag, 19. & 20. April 2025

Wo: Neckarhalle Oberndorf, Austraße 12, 78727 Oberndorf

Tickets: https://www.easter-cross.de/tickets/

Der Verein:

Die Oberndorfer Musikinitiative e.V. ist ein 1992 gegründeter gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist, Musik und hier speziell die Sektoren Rock, Metal/Hardcore und Reggae/Ska/Punk als Kulturgut zu fördern. Daher organisiert die O.M.I. Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, um

Nachwuchsbands eine Plattform zu bieten

das Subkultur-Angebot zu erhalten und auszuweiten

neue Veranstaltungen zu finanzieren und Mitgliedsbands zu unterstützen

Das jährlich zu Ostern stattfindende Easter-Cross-Festival ist die wichtigste Veranstaltung der O.M.I. – ihr Aushängeschild in Sachen gitarrenlastiger Musik. Ohne dass Genre-Grenzen zu enge metallische Leitpfosten einschlagen, ist diese Veranstaltung das Herzstück für die Mitglieder des Vereins, die viel Zeit und Leidenschaft investieren, damit Live-Musik ein prägendes Erlebnis für Menschen aller Couleur und Vorlieben ist und bleibt!

Die Geschichte des Easter-Cross:

Die eigentliche Geburtsstunde des easter cross schlug 1994 in eben der Neckarhalle in Oberndorf, in der es auch heute (wieder) stattfindet. Mit Acts wie Erotik Jesus, Blackeyed Blonde, Humanimal Bunch und Venus Prayer war es die erste richtig große Veranstaltung der noch jungen O.M.I. (Oberndorfer Musikinitiative e.V.), damals noch als Easter-Cross-Over-Night. In den Jahren danach hatten kleinere Easter-Cross-Events an verschiedenen Spielorten immer einen festen Platz im Oster-Veranstaltungskalender der Region Oberndorf. Bis 2003, als die O.M.I. all ihre Kräfte bündelte, um ein amtliches Mehrtages-Open-Air mit zwei fetten Bühnen unter dem Namen OMI-Open auf die Beine zu stellen. Durch einen Mix aus Selbstüberschätzung und Unglück (wer rechnet schon damit, dass ein Blitzschlag die komplette Strominfrastruktur für Stunden komplett lahmlegt) stand die O.M.I. nach dem Festival finanziell vor dem Ruin und verlegte nach zwei Jahren des Wundenleckens die Veranstaltung aus Kostengründen in die Neckarhalle: das O.M.I.-Open Indoor war bis 2010 das Flaggschiff unter den O.M.I.-Konzerten, während unter dem Namen Easter Cross nur sporadisch Veranstaltungen stattfanden. Da blieb auch so bis ins Jahr 2011, als der doch reichlich fragwürdige Name zugunsten des Easter Cross und des festen Termines zu Ostern geopfert wurde: das Easter-Cross war also zurück! Seit diesem Zeitpunkt enterten zahlreiche nationale und internationale Bands aus den verschiedensten Genres die Bühne der Neckarhalle, um auf einem der mittlerweile etabliertesten Festivals der Region kontinuierlich eine laute musikalische Party zu feiern! Nur unterbrochen von der Corona-Pandemie, die eine unfreiwillige Pause von 2020 bis 2022 zur Folge hatte, bis 2023 eine erfolgreiche Wiederaufnahme der hartmetallischen Beschallung mit einem echten post-pandemischen Abriss im Neckarvalley gefeiert wurde. 2024 stand das Festival ganz im Zeichen technischer (Death-)Metal und Hardcore-Musik: Großartige Musik, teilweise vielleicht etwas zu „verkopft“ und zu wenig tanzbar, weswegen 2025 wieder mehr Augenmerk auf den Hüftschwung und auch die Kompatibilität der beiden Tage untereinander liegt.

To be continued…