Hesperia: veröffentlichen neue Single „La Grotta De La Sibilla Atto III: La Fuga/La Salvezza“

Hesperia kehren zurück mit der Veröffentlichung von La Grotta De La Sibilla Atto III: La Fuga/La Salvezza, einer neuen Single und einem Video aus ihrem neuen Album Fra Li Monti Sibillini (Black Medieval Winter Over The Sibylline Mounts), das am letzten Freitag auf CD, 2-LP und digital erschienen ist.

Inspiriert von den düsteren Legenden der Sibyllinischen Berge in Italien, verschmelzen Hesperia den Black Metal der 90er Jahre mit mittelalterlicher Instrumentierung und gespenstischen Atmosphären. Dieses Ein-Mann-Projekt taucht in die Mythen von Hexen, Geisterbeschwörern und der geheimnisvollen Sibylla ein und fängt den Geist der alten italienischen Geschichte ein. Fra Li Monti Sibillini ist eine Reise in die Finsternis und bietet einen schonungslosen Einblick in die düstere Vergangenheit Mittelitaliens.

Die Trackliste von Fra Li Monti Sibillini (Black Medieval Winter Over The Sibylline Mounts) findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Hier bestellen: https://hesperia.lnk.to/fralimontisibillini

Auf YouTube anhören: hier

Auf Bandcamp anhören: hier