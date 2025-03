Dark Funeral & Support am 04.01.2025 in der Turbinenhalle, Oberhausen

Eventname: Dark Funeral – Let The Devil In European Winter Tour 2025

Headliner: Dark Funeral

Vorbands: Kami No Ikari, Ex Deo, Fleshgod Apocalypse

Ort: Turninenhalle, Oberhausen

Datum: 04.01.2025

Kosten: VVK 41,20 €

Genre: Symphonic/Melodic Metal Core, Symphonic Death Metal, Technichal Death Metal, Black Metal

So kann das Jahr 2025 gut starten. Dark Funeral gehen mit dem 2022 veröffentlichten Album We Are The Apocalypse mit starkem Support auf Tour. Zugegeben, das Line-Up ist gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich finde die Kombination aus Metal Core, Symphonic Death Metal, Operngesang und Black Metal verwirrend. Römisches Reich und Philosophie trifft auf Tod, Verderben und Satanismus. Dennoch ist es überraschend gut. Es ist für (fast) jeden was dabei und im Endeffekt passt es doch sehr gut.

Kami No Ikari fangen an mit lautem Metal-Core-Geschredder. Mit dem ersten Song Goadly Oath, welcher ein melodisches Intro hat, bekommt die Band ihre Aufmerksamkeit der Crowd. Das zweite Lied fängt direkt lauten Vocals und schnellen Gitarren an. Es fühlt sich an, als würde man sich das zuletzt erschienene Album See You In Hell anhören, da die ersten drei Lieder, die gespielt werden, auch in derselben Reihenfolge wie auf dem Album gespielt werden. Es ist allerdings das erste Album der Band. Live ist es auf jeden Fall sehr hörenswert.

Ex Deo sind heute mein persönliches Highlight. Nicht nur, weil ich ein Riesenfan von Kataklysm und deren Mitgliedern bin, sondern, weil ich die Band seit sage und schreibe sieben Jahren nicht mehr gesehen habe. Damals habe ich noch in Hamburg gewohnt und habe Ex Deo zusammen mit Wind Rose und Ensiferum im Grünspan gesehen. Ich war gerade 18 Jahre alt und es war mein erstes Konzert alleine. Jetzt, sieben Jahre später, als Fotografin in Oberhausen. Die Jungs haben mal wieder unglaublich abgeliefert. Krasse Stimme, toller Bass, laute Gitarren und der neue Schlagzeuger James Payne, der zwischen Suavetaurillia und der neuen Single Vespasian ein fetziges Drumsolo raushaut. Sehr, sehr geil! Über die drei letzten Lieder freue ich mich am meisten. The Roman, I, Caligvla und Romulus. Nach den ersten drei Liedern, die ich fotografieren durfte, gehe ich ab, wie es sich eben gehört, ich bin nur am Headbangen und Mitsingen – genauso wie die ersten fünf Reihen. Super Stimmung, dafür, dass weniger als die Hälfte ausverkauft ist.

Wahnsinn, diese Frau! Licht aus, Fokus auf Veronica – sie fängt an, mit ihrer grandiosen Opernstimme zu singen. Ich bin absolut kein Fan von Female Fronted Bands, aber diese Frau macht mich sprachlos. Ich habe Fleshgod Apocalypse das letzte Mal beim Ruhrpott Metal Meeting 2018 gesehen und hab vergessen, wie verdammt gut diese Band ist, da ich die kaum streame oder auf Platte höre. Es gibt einfach Bands, die sind live einfach besser als auf der Scheibe, dazu zähle ich auch diese Band. Live schaue ich die unheimlich gern an. Auch dieses Mal ist wieder Gänsehaut und viel Gefühl am Start. Melodie, Geschredder, Operngesang – was ’ne Kombi! Die italienische Band fängt mit Ode To Art an, was direkt für Gänsehaut im ganzen Saal sorgt. Es werden allerdings überwiegend die neuen Songs wie I Can Never Die, Bloodclock und Pendulum gespielt. Songs wie Minotaur aus dem Jahr 2013 werden aber dennoch gespielt. Für mich persönlich ist es eine gute Mischung aus älteren Klassikern und der Vorstellung des neuen Albums Opera, welches im August 2024 erschienen ist.

Dark Funeral – die Headliner des Abends, machen wieder, wie gewohnt, ordentlich Stimmung. Es werden ältere Lieder wie Open The Gates, Shadows Over Transylvania, My Dark Desires und In The Sign Of The Horns von der selftitled EP aus 1994, aber auch vom neuesten Album We Are The Apocalypse gespielt. Über meine beiden Lieblingstitel Unchain My Soul und Let The Devil In freue ich mich am meisten. Vor dem Song The Arrival Of Satans Empire rut das Publikum „Hail Satan“ und es wird zum Abschluss, vor dem Outro eine Flagge bei Where Shadows Forever Reign geweht. Das waren meine persönlichen Highlights und darauf freue ich mich bei jedem Konzert der Band.