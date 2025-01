Savatage: Konzert für München zieht in größere Halle um, Oberhausen ausverkauft

Die lang erwartete Rückkehr von Savatage auf die Bühne stieß weltweit und vor allem im deutschsprachigen Raum auf so beträchtliche positive Resonanz bei den Fans, dass die Konzerte der Progressive-Metaller in Deutschland bereits nach nur vier Wochen komplett ausverkauft waren. Doch zumindest für eine der Shows gibt es für ticketlose Sava-Heads noch die Chance, sich der Party anzuschließen.

„Ich wusste es doch, die Sava-Fans in Deutschland sind genauso heiß darauf, die Band zu erleben, wie wir, euch alle zu sehen“, meldet sich Sava-Mastermind Jon Oliva im Namen der Band zu Wort. „Wir haben soeben erfahren, dass wir die München-Show in eine größere Halle verlegen müssen, damit alle zusammen in einen Raum passen! Das zeigt einfach, wie großartig die Savatage-Fans auf der ganzen Welt sind, wir lieben euch alle!“

Obwohl die Deutschland-Konzerte in Oberhausen (14.06.2025, Turbinenhalle) und München (19.06.2025, Tonhalle) ausverkauft sind, haben wir sehr gute Nachrichten für Savatage-Fans, denn das Münchner Konzert wird in eine größere Halle verlegt. Es wird also nicht in der Tonhalle, sondern in der Konzerthalle Zenith in München stattfinden. Und zum Glück bedeutet das auch: Es sind wieder Tickets erhältlich!

14. Juni 2025 – Oberhausen, Deutschland – Turbinenhalle * Ausverkauft

16. Juni 2025 – London, Großbritannien – Shepherds Bush Empire

18. Juni 2025 – Zürich, Schweiz – Komplex 457 *

19. Juni 2025 – München, Deutschland – Zenith *

24. Juni 2025 – Mailand, Italien – Alcatraz

Festivals 2025:

13. Juni 2025 – Leeuwarden, Niederlande – Into The Grave Festival

22. Juni 2025 – Dessel, Belgien – Graspop Metal Meeting

26. Juni, 2025 – Barcelona, Spanien – Rockfest

28. Juni 2025 – Thessaloniki, Griechenland – Rockwave Festival

