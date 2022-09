Savatage – Handful Of Rain (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: Handful Of Rain (Vinyl Re-Release)

Spiellänge: 49:26 Minuten

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 15.07.2022

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate

Tracklist:

Taunting Cobras Handful Of Rain Chance Stare Into The Sun Castles Burning Visions (Instrumental) Watching You Fall Nothing Going On Symmetry Alone You Breathe

Die Reise durch die Savatage Vergangenheit geht weiter. Handful Of Rain (Vinyl Re-Release) wurde im Juli veröffentlicht und wirft den Schatten auf Dead Winter Dead und The Wake Of Magellan, die am 23.09.2022 das Puzzle weiter zusammensetzten. Mit dem Ohr an der Nadel des Plattenspielers erlebt man seit 2021 die Entwicklung der Amerikaner sehr intensiv. Für meine Person gilt, dass ohne diese Reihe das Interesse an Savatage niemals so stark geworden wäre. Der Progressive Metal, der aus Heavy Metal, Power Metal und frühem Thrash Metal zusammengesetzt wurde und über Jahre von den Oliva Brüdern geprägt war, bleibt im Jahr 2022 aktuell. Handful Of Rain ist 1994 erschienenen und das erste Album der Band ohne ihren 1993 bei einem Autounfall verstorbenen Gitarristen Criss Oliva. Emotional und musikalisch blickten die Fans gespannt auf das Langeisen, das noch andächtiger als die Vorgänger spürbar weiter in die Progressive Metal Regionen rutschte.

Nach gut drei Jahrzehnten der ursprünglichen Veröffentlichung ist Handful Of Rain seit Sommer erneut auf Vinyl erhältlich. Gepresst wurden die Tracks auf die 180 g Black LP Gatefold Edition sowie als limitierte Collector’s Edition auf transparent blauem Vinyl. Beide Versionen wurden noch mal speziell für die Produktion gemastert und mit dem Original-Cover-Design und erweitertem Artwork versehen. Das 12-seitige LP-Booklet wertet die Neuauflage zusätzlich auf. Die limitierte Sammler-Edition beinhaltet zudem eine Slipmat mit Cover-Print. Insgesamt kommt Handful Of Rain auf zehn Songs, die auf eine Spielzeit von fast 50 Minuten kommen. Mit dem Stempel von earMUSIC/Edel drehen dieser Tage in vielen Haushalten Taunting Cobras und Handful Of Rain, die für den schwungvollen wie durchdachten Einstieg sorgen. Fast schon zurückhaltend springen Savatage in eine neue Phase, die der Band alles andere als geschadet hat. Bei uns in Deutschland ging es für die Kompositionen sogar in die Top 20 der Albumcharts. Im Nachhinein öffnete das achte Studioalbum von Jon Oliva ganz neue Türen. Weit weg von den Klassikern wie Hall Of The Mountain King oder Fight For The Rock haben die Musiker die ersten Grundsteine gelegt, die man selbst beim Trans-Siberian Orchestra wiederfindet.