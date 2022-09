Bauhaus Live mit Entorx, For Your Dawn und First Time In Hell am 30.09.2022 im Bauhaus in Troisdorf (Vorbericht)

Eventname: Bauhaus Live

Bands: Entorx, For Your Dawn, First Time In Hell

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 30.09.2022

Kosten: 5 € AK

Genre: Death Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Modern Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Taktart http://taktart-con.de/

Link: https://www.facebook.com/events/298386625748820

Nach Revival und Survival und auch trotz Corona ist die Bauhaus Live Event Serie 2022 endlich wieder da. Am 30.09.2022 könnt ihr euch den Culturefight IV im Kuschelclub Bauhaus in Troisdorf anschauen. Die Bands Entorx, For Your Dawn und First Time In Hell werden euch bestens unterhalten.

Entorx aus Speyer liefern seit 2009 brachialen, atmosphärischen und vielschichtigen Death / Thrash Metal, der gerne auch mal progressivere Züge annimmt. Treibende und verspielte Drums treffen auf mächtige Gitarrenwände, welche von pushenden und komplexen Bassspuren untermalt werden.

For Your Dawn aus Köln wurden im Frühjahr 2011 gegründet und musste sich durch diverse Mitgliederwechsel erst finden. Die stilistische Ausrichtung war von Beginn an klar: Melodiöser Modern Metal mit gutturalen Gesangsparts, aber auch melodiösen Parts.

First Time In Hell ist klassischer und traditioneller Heavy Metal aus Dortmund. Druckvolle und kreative Gitarrenriffs treffen auf rasante und melodische Soli.

Lasst euch den Culturefight im Jugendzentrum Bauhaus nicht entgehen und seid dabei, wenn es am 30.09.2022 das nächste Event der Bauhaus Live Serie gibt. Unterstützt die Kulturschaffenden und die Bands in Troisdorf.

Hardtickets zum schmalen Preis von 5 Euro bekommt ihr auch direkt hier: http://taktart-con.de/