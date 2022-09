Suicide Silence: veröffentlichen neuen Song / Video „You Must Die“

„You Must Die erinnert uns daran, dass die Zeit unbarmherzig ist“, sagen Suicide Silence über die erste Single aus ihrem kommenden Album Remember … You Must Die. „Mit jeder Sekunde, die die Uhr tickt, kommen wir dem Tod näher, und was nach unserem kurzen Kampf mit der Zeit passiert, ist ein völliges Rätsel. You Must Die wurde geschrieben, um uns an den Tod zu erinnern und die Zeit nicht zu unserem Herrn werden zu lassen.“

Das Konzept gibt den Ton für ihr kommendes 7. Studioalbum Remember … You Must Die vor, das von Taylor Young (Nails, Xibalba, Vitriol …) produziert und gemischt wurde und im ersten Quartal 2023 erscheinen soll. Für das Artwork holte sich die Band den renommierten Necrosurrealisten David Van Gough ins Boot, um das Konzept zu visualisieren.

Im November werden Suicide Silence als Co-Headliner die Impericon Never Say Die! Tour 2022 durch Europa touren:

Impericon Never Say Die! Tour 2022

präsentiert von: Fuze, Morecore.de, Radio Bob

Suicide Silence / After The Burial *

Currents, Spite, Invent Animate, Cabal, Boundaries

* Hniweis: Suicide Silence / After The Burial wechseln sich jeden Abend ab.

05.11.22 (DE) Cologne – Essigfabrik

06.11.22 (NL) Dordrecht – Bibelot

08.11.22 (UK) Bristol – SWX

09.11.22 (UK) Birmingham – The Mill

10.11.22 (UK) Glasgow – Garage

11.11.22 (UK) Manchester – Club Academy

12.11.22 (UK) London – The Electric Ballroom

13.11.22 (BE) Antwerp – Zappa

15.11.22 (DE) Hamburg – Gruenspan

16.11.22 (DE) Hannover – Faust

17.11.22 (DE) Berlin – SO36

18.11.22 (PL) Wroclaw – Zaklęte Rewiry

19.11.22 (DE) Leipzig – Felsenkeller

20.11.22 (CZ) Prague – Futurum

22.11.22 (AT) Vienna – Arena

23.11.22 (IT) Milan – Circolo Magnolia

24.11.22 (DE) Stuttgart – LKA

25.11.22 (CH) Pratteln – Z7

26.11.22 (DE) Munich – Backstage

27.11.22 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

Karten und weitere Informationen: www.neversaydietour.com

Suicide Silence haben den Kreis geschlossen und sind zu ihrem ursprünglichen Label Century Media Records zurückgekehrt. Nach fast zwei Jahrzehnten ununterbrochenen Tourens rund um den Globus, Hunderttausenden von verkauften Tonträgern und der Zementierung ihrer Rolle als Dreh- und Angelpunkt des modernen extremen Metals hat sich das Quintett aus Riverside, Kalifornien, wieder dem Label angeschlossen, das die hochgelobten Alben veröffentlicht hat: The Cleansing (2007), No Time To Bleed (2009) und The Black Crown (2011).

Mehr Infos zu Suicide Silence bekommt ihr hier:

Suicide Silence sind:

Chris Garza – Gitarre

Mark Heylmun – Gitarre

Eddie Hermida – Gesang

Ernie Iniguez – Schlagzeug

Dan Kenny – Bass

Suicide Silence online:

Website | Facebook | Instagram | Twitter