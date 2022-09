Daily Insanity: geben ihre Trennung bekannt und enthüllen ihre endgültigen Tourpläne

Bittersüße Nachrichten von den deutschen Old School Thrashern Daily Insanity. In einem Statement auf ihrer Website und ihren Social Media Kanälen gab das Trio das Ende der Band bekannt:

„Alle Dinge müssen zu einem Ende kommen. So schwer es auch fällt, diese Worte zu schreiben, geben wir das Ende von Daily Insanity bekannt! Eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben, aber wir glauben, dass es der richtige Schritt ist, die Band auf einem hohen Niveau zu beenden. Wir haben gerade unsere The Final Crusade-Abschiedstour begonnen, die die Band an so viele Orte wie möglich bringen wird. Wir wissen, dass diese Tour nicht alle von euch erreichen wird, aber wir haben unser Bestes getan, um so viel wie möglich in dieses Zeitfenster zu packen. Die vollständige Liste der Termine für 2022 ist bekannt und die Tour wird voraussichtlich 2023 fortgesetzt. Es wird eine höllische Abschiedsparty bei diesen Konzerten werden! Verpasst diese Chance nicht, denn es wird kein nächstes Mal geben!“

Daily Insanity veröffentlichten ihr letztes Album Chronicles Of War im Jahr 2021, gefolgt von einer Single namens Doomed im Juni 2022.

Für die Leute, die die Musik von Daily Insanity mochten, hat der Hauptsongwriter Gene gute Neuigkeiten:

„Daily Insanity war ein absolut unglaubliches Kapitel in unserem Leben. Aber mit der Zeit ändern sich Perspektiven und Menschen. Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und wie viele bereits wissen, arbeiten Felix und ich seit 2021 an unserem neuen Heavy-Metal-Projekt Veil Of The Serpent, mit dem wir in Zukunft eine Menge großartiger Musik veröffentlichen werden. Also behaltet das im Auge!“

Im Juni startete die Band ihre The Final Crusade Tour, mit der die Band den Fans eine letzte Chance bietet, ihre krachenden Live-Auftritte zu erleben. Die vollständige Liste der Termine für 2022 findet ihr hier:

Tourdaten:

09.09.2022 DE – Berlin, Slaughterhouse

16.09.2022 DE – Hamburg, Logo

17.09.2022 DE – Rostock, Alte Zuckerfabrik

14.10.2022 PL – Zagan, Klub Elektrownia

15.10.2022 DE – Magdeburg, Damned Souls

28.10.2022 DE – Jena, Rosenkeller

29.10.2022 CZ – Mlada Boleslav, Farářova Sluj

03.11.2022 DE – Nordhorn, Rockcafe The Dude

04.11.2022 BE – Eernegem, B52 Music Club

05.11.2022 DE – Cologne, Blue Shell

09.12.2022 DE – Lübeck, Rider’s Cafe

10.12.2022 DE – Wismar, Fellfresse

26.12.2022 PL – Szczecin, Krzywy Gryf

27.12.2022 PL – Slupsk, Motor Rock Pub

28.12.2022 PL – Poznan, Nowe Amore

29.12.2022 DE – Berlin, Slaughterhouse

Die Tour wird voraussichtlich 2023 fortgesetzt. Weitere Tourdaten in anderen Ländern werden demnächst bekannt gegeben.

Daily Insanity sind:

Gene – Gitarre

Hans – Gesang, Bass

Felix – Schlagzeug